鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-06 11:42

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俄羅斯正考慮向美國總統川普提出一項「空中停火」方案，暫停對烏克蘭的飛彈與無人機空襲，但不包括地面戰鬥的終止。莫斯科希望此舉能緩解美國對俄羅斯石油買家實施「次級制裁」的威脅。

緩解美制裁 俄羅斯有意「空中停火」拒絕全面休兵。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，川普最信任的外交特使威科夫（Steve Witkoff）應克里姆林宮的要求，預計將於 6 日抵達莫斯科。即便成功的期望值不高，威科夫訪俄為俄方與川普達成協議提供了一個最後機會。

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消息人士指出，為了緩解局勢，暫停無人機及飛彈等空襲行動，可能是俄方提出的潛在方案，條件是烏克蘭也必須同意。儘管如此，普丁仍拒絕同意全面停火，因為俄軍持續在戰場上穩步推進，且戰爭目標未曾改變。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在回應有關威科夫訪俄的提問時表示：「我們認為這類會議非常重要，但不會事先對其發表評論。」

美國總統川普近期對俄國提出最後通牒，要求在 8 月 8 日前達成停火協議，否則將對進口俄油的國家加徵 100% 關稅。此舉被外界視為川普政府對俄烏戰爭加大施壓的一環。

美方內部對俄方動機仍持高度懷疑態度。有官員警告，俄羅斯此舉可能只是策略性緩兵之計，旨在拖延戰事並分化美歐陣營。外界也擔心，若川普接受部分妥協，可能削弱烏克蘭在未來談判中的主權訴求與立場。