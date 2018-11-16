期貨市場三大制度調整 下周一起上線

期交所今 (16) 日宣布，將於 11 月 19 日 (下周一) 起實施「國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施」、「電子期貨納入夜盤交易適用商品」及「選擇權商品掛牌序列調整」三項制度調整，以健全期貨市場發展，增加夜盤交易商品及減少選擇權商品深價外及深價內掛牌序列。

一、國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施

為強化期貨市場價格穩定，期交所分階段推動「期貨市場動態價格穩定措施」，以防範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡所導致盤中價格異常波動。除第一階段實施商品 (臺股期貨及小型臺指期貨近月、次近月及跨月價差契約)，11 月 19 日將擴及所有國內股價指數期貨商品，包括：臺股期貨、小型臺指期貨 (含週契約)、電子期貨、金融期貨、非金電期貨、臺灣 50 期貨及櫃買期貨等所有到期契約及跨月價差契約。



動態價格穩定措施實施後，交易人採市價委託或大幅高 (低) 於目前行情之限價買進 (賣出) 委託，例如：漲 (跌) 停買進 (賣出) 等，可能因該筆委託的可能成交價格高 (低) 於即時價格區間上 (下) 限，產生退單情況，交易人應留意自身委託單管理。

二、電子期貨納入夜盤交易適用商品

期交所表示，今年以來，美股高檔波動趨大，夜盤日均量達 20 萬口，夜盤占日盤交易比重再攀升至 20% 以上，顯示夜盤避險交易之重要性與日俱增，更顯見愈來愈多交易人運用夜盤交易。

加上臺灣電子股和美國科技股有上下游供應鏈關係，與美股關性高，且不乏電子股於海外掛牌 ADR，因此決議電子期貨納入夜盤交易，期交所強調，交易人可運用夜盤電子期貨進行避險交易，預先掌握交易契機。電子期貨納入夜盤交易後，夜盤可交易商品將擴增為 18 項。

三、選擇權商品掛牌序列調整

選擇權是期交所非常重要商品，包括：股價指數選擇權、匯率選擇權及股票選擇權等，其中交易量最大者為臺指選擇權。

期交所觀察，選擇權季月契約存續期間較長，可能因行情走勢波動，產生較多深價內及深價外序列。為減少該類掛牌序列數，參採國際主要交易所作法，調整季月轉近月契約履約價格間距插補規定，由全部插補方式改採部分插補方式。

以臺指選擇權為例，當季月契約轉近月契約時，依近月契約履約價格間距，僅補足履約價格契約涵蓋基準指數上下 15%，而非補足最小至最大掛牌序列間所有序列。



股票選擇權現行掛牌序列數眾多，且交易需求主要集中在較近月份之價平附近序列，期交所參採國際主要交易所作法，調整季月契約履約價格間距為近月契約之 2 倍，且近月及季月契約適用不同履約價格間距，新增季月轉近月契約履約價格間距插補規定，同前揭指數選擇權插補方式，以降低掛牌序列數量，減輕業者的系統及資源投入成本。