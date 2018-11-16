前三季虧損擴大逾8成，富智康轉型之路困難重重

台灣商界領袖級人物郭台銘在《福布斯》雜誌13日公佈的台灣地區2018年富豪排行榜中以73億美元傲視台灣地區所有富豪，雖然資產近一年以來縮水22億美元，但郭台銘憑藉雄厚的家底仍是萬人矚目的商業富豪。

然而，在光芒四射之際，郭台銘創造的鴻海集團旗下上市公司富智康(02038-HK)近兩年卻黯然失色。富智康在2017年經歷了超5億美元的巨額虧損，股價也從2017年年初至今狂瀉近70%。

來源：港交所

虧損不止，前三季虧損擴大逾8成

富智康11月13日發布2018年前三季業績，營業收入同比增長25%至103.55億美元。來自持續經營的虧損5.75億美元，虧損同比擴大81%。這是今年一季度由盈轉虧以來，連續兩個季度出現虧損幅度擴大。

對於屬勞動密集型企業的富智康來說，增收不增利的困境不禁讓人擔憂。實際上，增收不增利的怪圈在今年以來一直在持續。

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營收呈翻倍增長，不過富智康並未在業績報上披露更多的細節。實際上，營收大幅增長和小米公司手機業務的表現直接有關係。作為手機代工企業，大陸手機大廠小米、華為、OPPO等智能手機品牌的代工、製造部分由富智康操刀。近兩年全球手機市場競爭異常激烈，根據市場研究公司IDC的初步統計數據，2018年第三季度，全球智能手機銷量同比下跌了6%，這已是連續第四個季度出現下跌。全球智能手機銷量連續四季度下滑，國內智能手機市場也不好過，數據統計，中國智能手機出貨量在2018年前三季度為2.87億部，同比下滑16.8%。

但在這種困境下，中國手機品牌小米卻絕地反擊，2018年第三季度手機出貨量3570萬部，同比增長25%。在富智康公司的全部收入中，小米的代工訂單占到了多少比例，目前尚不得知。小米在國內的手機銷量喜人，加上富智康目前在印度地區有兩家工廠為小米提供手機代工生產，且小米高管曾表示還將繼續與富智康合作，開通第三家手機工廠。這意味著，小米在市場上的優秀表現，無疑給富智康本年度以來的營收提供了持續的增長動力。

但增收了卻不增利，這是富智康不得不面對的難題。那麼，作為富士康旗下根正苗紅的子公司，富智康2017年以來的盈利為何如此慘淡呢？

押注諾基亞等多種因素共同影響

實際上，虧損大幅增加的主要原因是富智康在2016年5月收購諾基亞(Nokia)功能手機品牌與公司新業務相關成本，從而牽動富智康今年上半年營運表現。當時富智康投資3.5億美元聯同芬蘭HMD向微軟購入諾基亞功能手機業務以及諾基亞在越南河內的手機製造工廠，進而公司營運支出大幅上升。

諾基亞當前正處於高速擴張期，也是以第一代╱輪產品回歸市場(特別是智能手機市場)初期，需要消耗大量的資金，而毛利有限，導致富智康對於諾基亞IIDM(整合、創新、設計、製造)投入持續增加，成本上昇明顯，毛利也因此受壓。 2017年富智康的毛利率由2016年的5.48%下降至1.08%，主要是市場持續競爭及價格下行壓力大，而今年上半年更是產生負0.53%的毛利率。

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由於屬於加工業，代工企業主要是靠提高生產效率、降低生產成本等方式獲益。毛利百分比率越低代表控制銷售成本的能力越弱，包括控制可變成本(如BOM成本、直接勞工成本、雜項開支等)及效率，富智康需改善貢獻利潤率以支付固定雜項開支。

此外，因大量業務涉及海外，富智康深受外匯風險影響。富士康於2017年在通過利用貨幣衍生工具等措施對沖重大交易及現金流量所引致的外匯風險，並取得1951.5萬美元的外匯收益淨額。但在2018年上半年，富智康可沒那麼好的運氣了。

擁有十幾億人口的印度市場，是吸引電子商務和智能手機企業的香餑餑。富智康近幾年不僅在印度興建工廠，還入股了當地的電商平台。在印度投入大量的真金白銀的同時，外匯風險也隨之而來。 2018年上半年，富智康產生了8820萬美元的外匯虧損，佔了當期虧損總額的15.3%，其中最大的匯兌風險便是印度盧比貶值了。期內盧比兌美元貶值逾7%，導致富智康因結付以美元計值的應付賬款而產生匯兌虧損。不過預計2018年下半年，俄羅斯及沙特或OPEC成員將增加其原油產出量，有望降低油價以將印度盧比推向升值；另一方面，美國與印度之間並無任何重大貿易赤字問題，有別於美國與中國之間的貿易糾紛。因此，富智康本年度下半年的外匯風險造成的虧損或會大幅下降。

轉型已刻不容緩

近年來隨著我國以消費電子為代表的電子製造業的崛起，給缺乏自主品牌、自主市場的代工行業帶來了巨大的衝擊。

富智康的毛利率長期維持在較低水平，2017年以來毛利率大幅下滑，若不能繼續提高營業收入以及扭轉負淨利潤率，在電子產品代工類企業競爭本來就較為激烈的情況下，富智康的頹勢將會愈發嚴重。

薄利多銷、低利潤的代工業務賺的只是生產製造環節的利潤，並不是代工企業的長久之計，在設計研發、專利、品牌運營上得到相應的利潤，這樣企業的利潤和利潤率才能得到提升。因此，富智康亟待轉型。

實際上，富智康2013年就已經在積極轉型，欲摘下代工帽子，重點開發新技術、新專利知識以及發展電子商務。今年6月份，富智康闡釋了公司戰略——“把工業互聯網作為轉型的突破口”，以進軍工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、5G及物聯網互聯互通解決方案等領域的“先進製造+工業互聯網”新生態。

不過，轉型之路困難重重，富智康今年的業績表現足以說明其壓力之大。財華社發現，富智康2018年前三季度來自經營活動的現金淨額由2017年同期的2.78億美元轉為-7.03億美元，而2018年上半年為-3.42億美元，說明三季度的經營活動現金淨額在進一步擴大。資金吃緊程度相當嚴重，將會對公司的轉型戰略造成一定的阻礙。

來源：港交所

資金承壓，富智康負債情況也深受影響。截至2018年6月30日，富智康資產負債率達67%，同比上升13個百分點，富智康在未來仍需投入更多的資金整合與諾基亞的業務，從而令公司債務持續攀升。因此，尋求融資也成為富智康當前轉型的關鍵。