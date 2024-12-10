雙旗艦機創造歷史！小米11月銷量遠超華為蘋果 股價今再戰四年高點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-10 10:14

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最新數據顯示，小米 (01810-HK) 上月靠著雙旗艦手機小米 15 跟 REDMI K80 兩大系列新機上市，在中國市場超過華為跟蘋果 (AAPL-US) ，榮登中國手機銷售王寶座，市佔率達 19.7%，位居第一。

權威市調機構數據顯示，小米 11 月在中國手機市場新機啟動量達 530.4 萬支，華為新機啟動量則為 439.7 萬支，市佔率 16.3%，位列第二，蘋果新機啟動量 434.7 萬支，市佔率 16.1%，排名第三。

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《快科技》報導，這次小米表現強勁主要得益於，其中小米 15 系列在 10 月 31 日正式開賣，不到 10 天銷量即超過 100 萬支，REDMI K80 系列首賣當天銷量也超過 66 萬支。K80 系列 10 天內就賣破百萬，是 K 系列最快破百萬的機型。在 4 千人民幣 (約 1.81 萬台幣) 以上的高階手機市場中，蘋果、華為、小米同樣表現強勁，11 月市佔率近八成。

根據調研機構 Counterpoint Research 最新發佈的今年第 3 季全球最暢銷智慧手機排行榜，iPhone 15 系列直接霸佔了前三位，iPhone 15 標準版憑藉著 3% 市佔率遙遙領先，穩居第一，其後則是 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro。

三星在全球十大暢銷智慧手機榜單中佔據五個位置，保持最大的市佔比重，Galaxy S24 也進入前十，雖是最後一位，但也是 iPhone 之外唯一上榜的旗艦機型，而中國國產手機僅有 Redmi 13C 4G，位列第七，延續上一代 Redmi 12C 的成功且已經連續多次上榜。

繼昨日飆至近四年新高的每股 31 港元價位後，小米股價今 (10) 日持續上漲，開盤衝上每股 32.15 港元，創 1 年來新高。隨著股價上漲，小米市值也達到 7760 億港元以上。這一亮眼的表現不僅讓投資者振奮不已，同時也代表該公司過去幾年取得顯著的成就。

報導指出，這種變化的背後有多種原因。首先，市場對小米品牌認同度不斷提升，消費者對於小米產品的信賴和喜愛也在增加。其次，小米不斷豐富產品線，推出了一系列受歡迎的智慧手機、筆電、家電、智慧家居、汽車等，滿足不同消費者的需求。