美國前財長Summers：2020年衰退的機率為50%

全球經濟增速放緩之際，市場正在激烈討論，經濟基本面強勁的美國是否同樣會面臨衰落。

美國前財長勞倫斯 · 薩默斯（Lawrence Summers）在當地時間周四接受 CNBC 採訪時稱，「幾乎可以確定」美國經濟增長已經放緩，自己預計未來兩年內美國經濟衰退的機率為 50%。

據 CNBC 報導，薩默斯表示，任何一個擴張中的經濟體都可能遭遇反轉，而美國正面臨不穩定的金融市場、地緣政治緊張以及聯準會升息周期的考驗。

同時，薩默斯在採訪中表達了對美國當前基礎設施建設情況的不滿，並認為在國會兩黨的矛盾下，基礎設施法案獲通過的前景渺茫。

薩默斯在克林頓執政期間任美國財政部長，此前曾批評總統川普試圖干涉聯準會貨幣政策的行為，認為川普對聯準會升息政策的反對使聯準會陷入困境。

薩默斯在本周四的採訪中表示，儘管自己不贊同川普的言論，但聯準會應該謹慎升息，避免緊縮進程過快。一直以來，薩默斯都認為，在經歷了長期的寬鬆政策後，過快地緊縮可能會帶來風險，並曾向市場提出警告稱，下一次衰退將會比 2008 年持續得更久。

薩默斯認為，聯準會應該對經濟保持謹慎，如果經濟出現衰退跡象，將會帶來非常嚴重的風險，聯準會應該盡全力避免這種風險的出現。同時薩默斯補充說，實際的中性利率可能比聯準會想象的更低。

談到美國基礎設施法案，薩默斯態度非常激動。他認為美國在以 3% 的利率借款長達 30 年期間，卻未能修復現有的基礎設施，也未能建立新的現代化基礎設施，實屬一種「瘋狂」的現象。

薩默斯表示，基礎設施建設法案的通過應該經過國會兩黨的協商同意，內容包括公共資源的合理採集和利用，以及私人部門的高效管理。但經歷中期選舉後，當前華盛頓的分裂情況讓該法案的通過前景渺茫。薩默斯希望能看到兩黨進行更加有效的協商，提出更有建設性的意見，「這是我最好的猜想，但現在它可能不會實現了。希望我的判斷是錯的。」