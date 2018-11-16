港股反覆升80點 U+A0U+A05G消息刺激中興揚6%

11月16日，港股窄幅波動缺乏方向。早段開市沒有跟隨外圍股市造好，低開61.78點，於早上10:30左右跌至日內低位25850.04點，跌破26000關口，最多跌253.3點；上下波幅347.27點。之後徐徐上升，中午收市前報26197.31點，升至日內高位，最多升93.97點。恒生指數收市報26183.53點，升80.19點或0.31%，成交金額只有783.3億港元。

恒生國企指數收市報10583.77點，升28.28點或0.27%。

11月恒生指數期貨於15:56報26083點，升36點，未平倉合約逾16萬股。12月恒生指數期貨報26109點，升39點，未平倉合約逾1.9萬張。

美國聯儲局主席鮑威爾隔夜表示，現時接近2%的通脹目標及充份就業，是好時機對如何制定、實施和溝通貨幣政策進行檢討；美股隔夜造好。不過美國貿易代表署發表聲明，否認將擱置新一輪對華產品加徵關稅計劃，中美貿戰仍存在不確定性。

騰訊(00700-HK)股價繼續上揚，收市報290.4港元，升2.4港元或0.8%，重上290港元大關。中國平安(02318-HK)收市報76.95港元，跌0.15港元或0.2%。

澳門特首崔世安昨日發表《施政報告》，表示會嚴格控制賭枱數目，推動博彩業有序發展。銀河娛樂(00027-HK)股價受壓，收市報46.25港元，跌0.7港元或1.5%。

微創醫療(00853-HK)登上10大活躍股只榜，成交金額達7.05億港元，惟股價急挫1.23港元或11.1%，早上最多曾跌15.3%或1.7港元，低見9.42港元；將11月累計升幅全消清。市場傳出，公司遭私募基金凱雷以每股10.04港元減持，較昨日收市價折讓9.7%，涉逾5030萬股，套現5.05億港元。另外，微創醫療日前公佈，公司已先後於12日及14日按有關行使附於債券換股權協議，分別以每股3.85港元及6.84港元，向投資者(Erudite之附屬公司)及公司債券持有人We’Tron Capital發行約1.21億股及1,603.71萬股新股。完成後，兩者未清償債券分別減至480萬美元及8,589萬美元。

海螺水泥(00914-HK)股價亦顯著下滑2.55港元或5.9%，收市報40.45港元。海螺水泥日前宣布，關聯方海螺信息工程公司將為公司若干附屬公司的智能工廠項目提供設備供貨及軟件設計等服務，合同價格為8730萬元人民幣。

中興通訊(00763-HK)傳來5G產品好消息，股價則顯著造好，收市報16.3港元，升0.98港元或6.4%。來自中興通訊的内部人士14日在社交媒體上稱，中興通訊已經在實驗室完成了第一個5G呼叫，接通了5G上網，併完成了5G微信收發，還進行了屏佔比達到190%的5G手機折疊。據了解，中興的5G解決方案涵蓋了基礎專利、標準、通信機房和基站(信號發出方)、芯片(包括迅龍1020)、智慧終端(信號接收方)、雲、服務等，這就是外界所說的芯雲管端端到端解決方案。

異動股方面，教育股全面下挫。楓葉國際(01317-HK)急挫0.83港元或18.7%，收市報3.61港元。國務院昨日公佈「民辦園一律不准單獨或作為一部分資產打包上市。上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產」；新措施影響美股上市之幼兒園教育股紅黃藍開市即暴跌53%。香港上市的內地教育股亦不能幸免。其他教育股宇華教育(06169-HK)收市報3.29港元，跌0.56港元或14.5%。睿見教育(06068-HK)收市報3.62港元，跌0.59港元或14%。21世紀教育(01598-HK)收市報0.94港元，跌0.13港元或12.2%。天立教育(01773-HK)收市報1.5港元，跌0.27港元或15.3%。博駿教育(01758-HK)收市報1.9港元，跌0.17港元或8.2。

其他異動股還包括富智康(02038-HK) ，收市報0.9港元，升0.08港元或9.8%； 富智康集團日前公佈，2018年前9個月，營業收入及其他經營收入為103.55億美元，同比增長25.42%，期間來自持續經營之虧損為5.75億美元，同比增加80.64%。

文:周燕芬