摩根大通網路股3大首選：臉書、亞馬遜、推特

網路類股近日走跌，尤其在 Netflix (NFLX-US) 10 月中旬公布財報後，引發投資人思考臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和推特 (TWTR-US) 的前景。

分析師 Doug Anmuth 週四報告指出，在那之後，摩根大通追蹤的 28 檔網路股，僅有 5 檔上漲，群體跌幅 9%，是 S&P 500 跌幅的 3 倍。

「整個群體的情緒仍舊喜憂摻半，因為大型股仍承受成長和監管的隱憂，又因為一些中小型股出現獲利驅動的劇烈跌勢，令投資者相當謹慎。」

在網路類股中，Anmuth 列出 3 家投資首選：臉書、亞馬遜和推特。

• 臉書

需注意的是，Anmuth 沒有討論《紐約時報》對臉書週三的調查報導，其內容指控臉書高層忽略、隱瞞各種醜聞案的警示跡象，臉書週四回應該報導不實。

但 Anmuth 的報告處理了市場對臉書更廣泛的擔憂。

「我們承認，臉書面臨參與度和社交行為移轉的問題，但我們認為，臉書擁有 20 億以上的用戶基礎，其用戶黏度相信比其他競爭對手都還要強。我們認為臉書營收減速的狀況還在可控制範圍，尤其臉書持續改善廣告產品，且推動強勁收益，造市者沒有可以就臉書的規模和投資收益找出替代品。」

臉書今年股價約下跌 20%

• 亞馬遜

Anmuth 認為亞馬遜「核心零售趨勢依舊強勁。」

「我們期待明年第一季的成長加速，且相信在 AWS 和廣告驅動下，獲利率將依舊強勁，甚至會抵銷第四季因為工資上漲和美國境內免運的影響。」

亞馬遜週四收低約 1%，今年漲幅逾 30%。

亞馬遜股價走勢

• 推特

Anmuth 認為，推特改善平台討論功能的努力已見效。

「隨著產品改進，推特平台越來越強，這正向的努力會讓用戶和廣告商隨時間推進產生正面影響，推特與大型廣告商的聯繫越來越高，尤其是透過視頻業務。」

推特今年迄今漲幅 36%，週四大致持平收在 33 美元附近。