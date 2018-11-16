「苦日子要過去了」 藍天全產品線精銳盡出 明年PC出貨成長上探15%

因零組件缺貨價漲的趨勢趨緩，藍天 (2362) 認為，明年在英特爾處理器缺貨的問題紓解後，筆電產業的苦日子可望結束，明年藍天出貨成長上探 15%。藍天筆電業務多年來發展利基市場，高階電競、商用筆電與中國大陸、南美等新興國家市場為其業務主力，今年前三季筆電出貨量 101 萬台，年增 13%，全年上探 135 萬台，年增 5%。



不過，去年至今，連續出現 DRAM、VRAM、SSD 與 MLCC 缺貨價漲問題，除了墊高材料成本，也壓抑訂單出貨動能。藍天筆電事業群總經理簡義龍指出，隨著這些零組件的缺貨問題趨緩，漲價趨勢也出現鈍化走勢，今年遭到壓抑的商用筆電換機動能將延遲到明年。



因此，他認為，筆電產業的「苦日子應該要結束了」，對 2019 年營運成長期待深，尤其藍天今年備齊筆電、桌機全產品線，是有史以來最強的一年，將衝刺明年整體 PC 出貨量。



至於英特爾 CPU 缺貨的問題，目前行動處理器新品 WhiskeyLake 缺貨嚴重，業界保守估計可能要到下一代產品出現後才會紓解，但電競用的高階 H 系列 CPU 預計在明年首季就可望陸續緩解；此外，桌機 CPU 的缺貨現象也不如筆電嚴重，預估明年首季也可見到紓解。



此外，據悉英特爾對區域市場的政府、教育標案採取優先供貨策略，只要廠商明確取得標案，拿著得標單向英特爾申請所需處理器，就可望被排入優先供貨名單。目前藍天在多處市場的標案陸續開出，包括俄羅斯、巴西、印度、孟加拉等地，處理器缺貨問題較少。



因此，藍天除推出一系列 16.1 吋窄邊框的高階筆電新機種之外，也搭配第九代桌上型處理器的上市，回師桌機市場，推出全系列桌機新品，要搶攻明年 PC 遭到壓抑的換機商機。



至於美中貿易戰開打，因藍天主力放在中國大陸、印度、土耳其、俄羅斯與南美洲巴西、阿根廷等地，美國市場業績佔部門營收僅約 2%，因此不受影響。整體來看，明年藍天 PC 出貨量樂觀預估成長 15%，達 150-155 萬台，平均單價因高階機種帶動也可望提升。