競爭壓力加劇 外資看衰大立光營收表現 降評至「賣出」

股王大立光 (3008-TW) 今年全年營收恐較去年 531.28 億元下滑 3%，加上競爭對手包括舜宇光學及玉晶光 (3406-TW) 等，都在新一輪競爭中提高市場占有率，歐系外資出具最新報告，將大立光調降評等到「賣出」，目標價 2710 元。

歐系外資調降今年大立光營收及獲利預估，營收由原估計 525.89 億元，調降到 516.14 億元，獲利則由每股 192 元降至 187.04 元，並調降評等到「賣出」，目標價為 2710 元。

歐系外資認為，目前大立光在營收衰退外，另有包括舜宇光學已領先推出 7P 鏡頭上市，同時，大立光在 iPhone XR 的後鏡頭產品上，又面臨來自玉晶光的加入市場挑戰，雙重不利影響，營運動能恐有壓。

大立光原將高解析度手機 7P 鏡頭加上潛望式鏡頭產品，視為其手機光學元件上的重要致勝產品，但外資指出，舜宇光學已領先推出 7P 鏡頭組上市，大立光面對的競爭態勢更激烈。

先前已有美系外資在大立光發布 10 月營收發布後，調降對大立光的評等，降到「減碼」，目標價 2850 元。

外資目前對大立光業績表現憂慮還包括，蘋果新手機是否採 3 鏡頭設計，及來自其他光學元件廠的競爭，大立光明年業績具高度不確定性，因此調降評等。