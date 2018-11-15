〈藍天展望〉明年筆電出貨上看155萬台 年增15% ASP估提升5%

藍天 (2362-TW) 筆電事業群總經理簡義龍今 (15) 日指出，「今年最壞的狀況已過」，明年在英特爾 CPU 缺貨狀況好轉、機潮遞延下，出貨量估 155 萬台，年增 15%，加上硬體規格升級、高端電競出貨成長，也將帶動 ASP 有 5% 左右的成長。

簡義龍指出，今年以來第一季台幣升值，第二季 MLCC 缺貨漲價，都已經陸續解決，但第三季英特爾 CPU 缺貨，導致出貨遞延，導致原本的換機效應沒有那麼明顯。

不過，他預估英特爾處理器缺貨問題，高階部分最快明年第 1 季就可以獲得解決，中低階產品也可望在上半年稍稍舒緩，將有助出貨狀況回穩，加上各國政府、教育單位標案也較容易取得 CPU，均將帶動出貨成長。

他預估，今年第 4 季筆電出貨將達 35 萬台，優於上季 29 萬台，今年全年筆電出貨將來 135 萬台，年增 5%，明年則將達 155 萬台，將較今年再增長 15%。

此外，筆電硬體產品規格不斷更新，也將有助提升平均售價再向上，其中高端電競機種，ASP 年增幅上看 1 成，若加計其他中低階的一般機種，整體 ASP 預估可較今年成長 5% 左右。

至於美中貿易戰，簡義龍指出，目前銷美的量約佔整體 2% 左右，且主要為高端電競機種，但未來美國課徵關稅提升至 25%，也不排除將後段加工的部份移回台灣。