〈藍天展望〉明年3利基營運看好 陸升息、人民幣匯率為不確定因素

藍天 (2362-TW) 總經理蔡明賢認為，明年在筆電業務回穩、商場持穩成長，以及資產活化腳步加快下，營運表現不看淡，業外反而是最大的不確定因素，除了美中貿易戰外，中國大陸會不會升息、人民幣匯率走勢都還需要觀察。

蔡明賢指出，目前中國大陸的百貨業還是蓬勃發展，除了國際品牌持續拓點外，加上中國大陸國內市場的新創、新零售品牌也陸續崛起，持續刺激百貨業成長。

藍天旗下目前有 IT 商場百腦匯、持股 30% 的百貨通路群光廣場、以及結合 2 家優勢發展的群光匯，目前百腦匯在中國大陸共有 19 家分店、群光廣場則有 3 家，群光匯 2 家則於今年第四季陸續開幕。

此外，藍天近來積極活化土地資產，昨 (14) 日董事會通過，將處分位於日本的三棟不動產，藍天指出，三棟建物每年貢獻獲利約 8000-9000 萬元，獲利表現穩定，因此價格可以好一點，將以不低於 135 億日元處分，預計處分利益可達新台幣 10 億元。

此外，在中國大陸方面，藍天表示，目前北京也有一棟商辦將處分，最低處分價格 7 億元人民幣 (約新台幣 31 億元)，加上還有哈爾濱、青島等為在三、四級城市的資產也會活化，預計明年起將逐步認列。

蔡明賢指出，明年在筆電、商場營運暢旺、加上持續活化資產三大利基下，營運展望還不錯，但業外方面變數可能比較大，除了美中貿易戰外，大陸會不會升息，還有人民幣的匯率走勢，都將會是營運的不確定的因素。