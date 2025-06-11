蘋果和英特爾徹底分手！Tahoe將是最後一代支援英特爾處理器的macOS

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 14:50

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蘋果 (AAPL-US) 在 2025 年的全球開發者大會（WWDC 2025）正式宣布，全新作業系統 macOS 26「Tahoe」 將是最後一個支援英特爾 (INTC-US) 處理器的 macOS 版本，象徵蘋果與英特爾長達 20 年的晶片合作正式結束，邁向全面 Apple Silicon 的時代。

蘋果確認：Tahoe將是最後一代支援英特爾處理器的macOS。（圖：蘋果）

蘋果開發者關係高級總監 Matthew Firlik 指出：「Apple Silicon 讓我們能夠實現過去難以想像的創新，現在是時候將所有精力和創意完全投入到這個平台上。」他明確表示，macOS Tahoe 將是英特爾 Mac 的終點。

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蘋果與英特爾的合作始於 2006 年，當時第一台搭載英特爾 Core 雙核心處理器的 MacBook Pro 問世。時任英特爾執行長 Paul Otellini 與蘋果創辦人賈伯斯一同亮相 Macworld。賈伯斯表示：「我們選擇英特爾，是因為要打造世界上最好的個人電腦。」

然而，隨著效能與能耗比成為晶片設計的核心指標，也讓蘋果改變策略，蘋果在 2020 年 WWDC 宣布啟動晶片轉型，逐步淘汰英特爾晶片，轉向自家研發的 Apple Silicon。研究顯示，基於 Arm 架構的晶片在每瓦效能上優於英特爾 x86 架構

雖然 Arm 晶片在行動與高效能領域快速崛起，但英特爾並未有效應對市場變化，同時也難以與輝達競爭 GPU 領域。多次戰略錯誤最終導致前執行長基辛格（Pat Gelsinger）於 2024 年底黯然下台。

儘管蘋果曾承諾 Apple Silicon 過渡期僅需兩年，但像是 2019 款英特爾 Mac Pro 與 2018 款英特爾 Mac Mini 等機型仍持續販售至 2023 年，轉型進度遠慢於預期。