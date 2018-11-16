Folli Follie 獲臨時破產保護 欲重組博債權人信心

在週四 (15 日) 的一份聲明中，陷入困境的希臘珠寶製造商 Folli Follie 要求破產保護，以完成重組計劃。公司提到，提交保護措施的申請是為了確保完成公司重組計劃條款所需的時間。「這種臨時保護對於雙方 (債權人) 來說都非常重要，無論是公司或是其他金融利益相關者，因為它會為公司提供穩定的平台和充足的時間最終完成重組」。

Folli Follie 表示，確保臨時破產保護可以減輕公司的希臘和國外人員大量失業的風險，並「獲得了 50% 以上無擔保債權人的大力支持」。該公司表示，管理層正與 Deloitte 一起修訂商業計劃，以進行全面的業務重組。

Follie 的困境源自於對沖基金 Quintessential Capital 在 5 月份的一份報告中稱其誇大其販售網點數量。它還質疑該公司在亞洲的迅速擴張下，會計手法是否有問題。

該報告導致 Follie 股價大幅下挫，導致希臘證券委員會處以罰款，並在 9 月份進行調查及其創始人 Dimitris Koutsolioutsos 和 Ekaterini Koutsolioutsou 的辭職。此前初步審計發現 2017 年財務報表存在巨大差異。

其股票自 5 月起暫停交易。