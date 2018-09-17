蘋果朝奢侈品牌邁進 ASP大幅提高同時 卻可能失掉更多客戶

蘋果 (AAPL-US) 似乎已經接受它是個奢侈品牌，不僅是個消費品製造商。

上週的發表會上，雖然同樣發表 3 款新機，但實際上蘋果將 OLED 的高階機種增為兩款，去除了原本最便宜的機種，策略已放在提升銷售單價，而不是爭取最多的用戶。

未加權平均售價增 20%

風投基金 Loup Ventures 的分析師 Gene Munster 和 Will Thompson 指出，蘋果 2019 財年 (2018 年 10 月 - 2019 年 9 月) 銷售的 iPhone，在未加權的情況下，售價自 449 美元至 1449 美元，平均銷售價格 (ASP) 為 765 美元，較前 1 年的 636 美元 (349 美元至 1149 美元) 增加了 20%。

若考慮實際銷售占比，Munster 和 Thompson 預估，價格較低的 iPhone XR 將占整體銷售的 38%，Xs Max 與 Xs 分別占 iPhone 收入的 12% 和 9%。整體來看，2019 財年的新機型占 iPhone 銷售，將來到 iPhone 的 59%，高於前一年 3 款新機的 54%。

(圖表取自 Loup Ventures)

如此計算，2019 財年 iPhone 的 ASP 是 791 美元，比 2018 財年的 742 美元提高 6%。而 2 年以前，它不到 600 美元。

以數量來看，他們仍然預計蘋果將達到 2.25 億支，高於華爾街預期的 2.19 億支。

100 美元差距將打擊需求

《BI》資深撰稿人 Troy Wolverton 指出，雖然蘋果一向要求較高的溢價，但如果過於強調利潤，將使得愈來愈少的消費者，他們的第一支手機或其他設備是蘋果，另一方面，現在的手機持有者，更新的頻率也會減慢。從長遠來看，卻可能是個糟糕的賭注。

蘋果在發表新機的同時，提高了 iPhone XR 的入門門檻 50 美元，而最便宜的舊機型，目前是 iPhone 7，起價 449 美元，比去年的 SE 更高出了 100 美元。

Wolverton 表示，不要小看 100 美元的差距，以消費電子來說，價格與需求的關係常常是指數級的，而不是等比例的。此外，全球願意支付 450 美元設備的消費者數量，也遠少於買 350 美元的消費者，代表蘋果正在去除非常多潛在的用戶。

這可能會產生很多後果，對蘋果來說都不是好事。

恐喪失更多接觸客戶機會

目前手機市場增長最快的地方，是發展中國家，特別是印度，蘋果愈來愈高端的走向，無疑是直接放棄了這群人。

眾所周知，很多製造商寧可低價先吸引顧客，並不是為了靠銷售新機來取得利潤，它們更寧願將這做為誘餌。一旦他們吸引了客戶，公司就有機會向他們推銷價格更高、利潤更高的商品。沒有他們，公司永遠不會有接觸一些消費者的機會。

近年來，蘋果業務增長最快的一項，來自說服客戶註冊 Apple Music 等服務。 但如果一直沒有新用戶使用蘋果裝置，這些蘋果增長最快的服務，也可能快速遇上發展瓶頸。

因此，當蘋果更朝奢侈品邁進，帶來下幾季的利潤提升，不會令人意外。但若因如此，最終讓蘋果陷入困境，也不要太覺得驚訝。