奢侈品類股拋售潮開啟 貿易戰升溫奢侈品淪為犧牲品

由於中國正對邊境未申報進口產品進行打擊，奢侈品牌路易威登 LVMH (LVMUY-US) 表示，因中國加強對返回旅客的邊境檢查，此舉加深了整個行業的拋售。

LVMH 財務長 Jean-Jacques Guiony 證實了這次鎮壓行動，也就是稽查大於人民幣 5000 元 (約 722 美元) 的免稅額購買，使股價下跌了 9.07% 收盤，價格為 60.54 美元。

LVMH 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

他補充說，路易威登對中國購物者的銷售增長「略微」放緩至百分之十幾。Gucci 母公司 Kering SA (PPRUY-US) 的股票下跌 9.6%。摩根士丹利 Morgan Stanley 對該板塊持悲觀看法。

雖然路易威登財報表現佳，但其評論和摩根士丹利的說明使投資者更多的關注未來挑戰，而不是過去 9 個月的靚麗成績。

意大利的 Moncler、雅詩蘭迪 Estee Lauder (EL-US)、珠寶商 Tiffany & Co (TIF-US)、Jimmy Choo 及 Versace 母公司 Michael Kors (KORS-US) 股價均下跌。

據了解，目前中國市場佔奢侈品三分之二的成長，啟動了自 2015 年以來 LVMH 股票的最大月度拋售。當時，該行業正在努力應對上次中國引發的問題，打擊向官員贈送奢侈禮物以換取政治恩惠等。

野村 Instinet 分析師 Simeon Siegel 表示，最受歡迎的品牌是最容易受到抨擊的品牌。

諮詢公司 Bain 貝恩表示，中國購物者佔據了 3000 億美元奢侈品行業全球銷售額的三分之一左右。