橋水Dalio：聯準會升息正在傷害資產價格

全球最大對沖基金橋水的創辦人 Ray Dalio 週四 (15 日) 於美財經節目上表示，美國聯準會 (Fed) 升息的程度，已開始傷害資產價格。

Dalio 認為，除了經濟數據與狀態，聯準會應該開始關切升息對資產價格所造成的影響，並表示他會因升息而更謹慎行事。聯準會今年已升息 3 碼，預計 12 會將再升息 25 個基點，目前聯邦利率基金區間為 2.0%-2.25%。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三表示，美國經濟仍然強勁，該行最終目標為延長復甦與擴張、將失業率與通膨控制於低水平，而市場應該要接受聯準會隨時都有可能升息的想法。

鮑爾認為，目前的利率離中性利率還有一段距離，引發市場對聯準會緊縮貨幣政策的擔憂，標普 500 指數在 10 月跌入修正，為 2011 年 9 月以來表現最糟糕的一個月，截至 15 日，該指數今年漲幅不到 1%。

標普 500 指數走勢

對此鮑爾表示，股市表現為聯準會參考眾多數值之一，金融市場、經濟和商業合約皆是該行觀測的內容，將持續觀察升息對這些領域的影響。依照目前經濟經濟數據，聯準會將維持升息步伐。

有部分觀點指出，在經濟情況良好時，聯準會必須升息，這樣在經濟情況不好時，聯準會才有空間可以調降利率。針對此觀點，Dalio 認為毫無邏輯可言。他還表示，美國正處於商業週期的後端，若用棒球比賽比喻，大概處於第 7 局或第 8 局，資產已「全數定價」。