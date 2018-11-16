車輛和建築材料銷售激增 美國10月零售銷售強勁反彈至0.8%

11 月 15 日周四，美國商務部公布數據顯示，因車輛和建築材料銷售激增，美國 10 月零售銷售大幅反彈，獲得環比 0.8% 的良好增長。

具體數據如下：

美國 10 月零售銷售環比 0.8%，預期 0.5%，前值（9 月零售銷售月率）從 0.1% 修正為 - 0.1%。

美國 10 月零售銷售 (除汽車) 環比 0.7%，預期 0.5%，前值 - 0.1%。

美國 10 月零售銷售 (除汽車與汽油) 環比 0.3%，預期 0.4%，前值 0%。

分析認為，10 月零售銷售環比增長大幅反彈，主要是因車輛和建築材料銷售激增，路透社分析認為，這可能是因受到颶風「佛羅倫薩」襲擊地區重建工作的推動；此外，家庭購買電子產品和電器也是零售銷售數據強勁反彈的推動因素。

此外，路透社分析指出，美國勞動力市場維持強勁，失業率保持在 3.7% 的低位，推升了薪資，有力支撐了消費者支出。零售銷售報告表明，消費者支出在第第四季開始便保持其大部分的強勁動能。

不過，核心零售銷售（除汽車與汽油）環比僅增 0.3%，創 6 個月最低增幅。

在數據具體細分種類上，13 個主要零售類別中只有 2 個種類數據顯示下跌，分別是家具銷售環比下跌 0.3%，以及食品服務下跌 0.2%。

銷售增加的包括，汽油銷售環比大幅增長 3.5%，汽車銷售增長 1.1%，建築材料增長 1.0%，家電和電子產品增長 0.7% 等。

數據過後，美國公債殖利率小幅走高。