橋水達利歐警告：聯準會升息已到傷害資產價格的地步

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）的創始人瑞 • 達利歐（Ray Dalio）對聯準會升息發出最新警告，稱「利率已經上調到了會傷害資產價格的水平」。

達利歐接受 CNBC 採訪時表示：

「我們現在所處的形勢是，在觀察經濟環境以前，聯準會將必須先觀察（貨幣政策影響）資產價格。這是困難的處境。」

有觀點認為，聯準會需要先升息，然後，在一旦經濟大幅下滑時，才有餘地降息。達利歐對此一笑置之，說這讓我聽起來是挺糟糕的邏輯。他說，美國處於商業周期的末端，也許已經到了第七或者第八層，資產價格已經充分體現這點。

這不是達利歐第一次提到美國經濟處於周期末，也不是橋水第一次提到聯準會升息對經濟和金融市場的衝擊。

今年 9 月上旬，達利歐在新書《理解大型債務危機的模板》（A Template for Understanding Big Debt Crises）發布之際表示，儘管未來幾個月內不會有危機爆發，但下一場衰退並不遙遠。目前，經濟擴張正處於第七個年頭，這種狀況還能持續兩年左右。之後，衰退將催生一場更緩慢、更嚴重的危機。

從社會和政治問題的層面出發，我認為下一次危機會更為嚴重，處理起來也更棘手。

下一次危機將不會跟此前一樣是一次大爆炸式的危機，而將是一場增長更緩慢、收得更緊的債務危機，並將帶來更大的社會影響和國際影響。

10 月中旬橋水聯席投資官 Bob Prince 警告，聯準會持續收緊貨幣政策令利率攀升，減稅的利多效應也在消褪，這將使強勁的經濟和企業盈利增長很快觸頂，市場將承受更大壓力。美國經濟正從「火爆」轉向「平淡」，這波市場大跌只是開始。

「投資者對未來盈利增長的很多樂觀情緒已經反映在了股票估值上。但由於美國經濟正在從火熱轉向平淡，我們正處於一個轉折點上。」

10 月下旬，Prince 又表示，聯準會推進貨幣政策正常化進程已開始對經濟活動構成衝擊，並令金融市場承壓，美國經濟面臨繁榮減速的局面。

值得一提的是，今年聯準會已經升息三次，9 月宣布第三次升息後，聯儲公布的利率預期點陣圖顯示，多數聯儲官員仍維持此前的升息預期，預計 2018 年、2019 年和 2020 年分別合計升息四次、三次和一次。

上周的聯準會會議決定不升息，但會後聲明重申了未來循序漸進升息的步調，以及 9 月會議對利率行動的預期：

聯儲貨幣政策委員會（FOMC）預計，聯邦基金利率目標區間進一步循序漸進上升將與經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場環境和通膨中期內接近 FOMC2% 的對稱目標相一致。經濟前景面臨的風險表現得大致均衡。

在達利歐周四講話前一天，聯準會主席鮑威爾講話稱，對美國經濟現狀感到滿意，通膨處於聯準會 2% 的通膨目標。但目前面臨的挑戰包括如何進一步升息，以及升息速度。聯準會正嚴肅看待升息速度過快或過慢這兩大風險，以便漸進式升息。