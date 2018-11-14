蘋果盤前股價走揚 漲逾0.7%

近期頻遭投行、券商下調目標價的蘋果 (AAPL-US)，股價似乎出現止跌跡象，今(14) 日美股盤前，上漲逾 0.7%。

台北時間週三晚間 9 點 51 分，Investing.com 數據顯示，蘋果盤前股價上漲 0.74%，至 193.65 美元。

蘋果盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據 CNBC 報導，瑞銀 (UBS) 在最新報告中，將蘋果目標價砍至 225 美元，並下調 iPhone 預估銷售量。

瑞銀將蘋果 12 個月目標價，從 240 美元，下修至 225 美元，並將 iPhone 季度銷售量，由 7500 萬支，下調至 7350 萬支。

瑞銀分析師 Tim Arcuri 於報告中寫道，由於美元持續升值，蘋果將面臨「外匯逆風」，在中國市場，許多消費者會選擇規格相近的在地品牌手機，而非 iPhone XR。

古根漢證券 (Guggenheim Securities) 分析師 Robert Cihra 將蘋果股票評級，從「買入」下調至「中性」。

Cihra 認為，蘋果提高 iPhone 售價，無法抵銷銷售量下滑，帶來的損失。

Cihra 建議，由於 iPhone 需求疲軟的風險日益增加，中國、印度等市場需求，也出現下滑跡象，「蘋果可能得考慮降低售價」。

11 月以來，蘋果股價累計下跌約 12%。