宏碁10月EPS 0.08元 外資11月以來狂倒逾4萬張持股 股價跌破20元大關

PC 品牌大廠宏碁 (2353) 因近期股價劇烈波動，應證交所要求公告 10 月獲利，單月稅後盈餘為 2.28 億元，EPS 為 0.08 元，累計 1-10 月 EPS 為 0.91 元。宏碁近日股價在美中貿易戰以及英特爾 CPU 短缺的利空衝擊下疲軟，加上近期公告之第三季財報與 10 月業績未如預期，單季 EPS0.3 元，累計前三季 EPS 為 0.83 元，而近日旗下 VR 業者宏星技術申請終止興櫃登錄，並將撤銷公開發行，也讓市場認為 VR 發展踢到鐵板。



宏碁 11 月以來股價從 22 元左右快速跌破 20 元大關，最低來到 19 元，短線跌幅逾 13%，創下波段新低，外資 11 月以來狂倒逾 4 萬張，持股面臨 30% 保衛戰，成為宏碁股價重挫元凶。



根據宏碁公告，10 月合併營收跌破 200 億元大關，達 199.58 億元，月減 13%，同比下滑 11.12%，為下半年新低，累計前 10 月合併營收為 1985.8 億元，年增 3.05%。10 月單月稅前盈餘為 3 億元，年減 16.7%，稅後盈餘 2.28 億元，年減 20.83%，EPS 為 0.08 元。