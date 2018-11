根據 IDC 最新市調,宏碁 (2353) 第三季全球 Chromebook 市佔第一,不但拿下 25% 全球市佔率,相較去年同期大增 70%,在商用市場年增率更達 80%。宏碁指出,其 Acer Chromebook 15 在美國消費性電子產業雜誌 TWICE 舉辦的年度 VIP 大獎 (TWICE VIP Awards) 中奪得電腦類大獎。此獎項由經銷商、分銷商及零售商讀者群票選他們認為對於他們業務最有幫助的產品、科技及服務,可見宏碁 Chromebook 獲得業界青睞。



在 PC Mag 發表的 2018 年度最佳 Chromebook 排行榜 (The Best Chromebooks of 2018),宏碁以 Acer Chromebook 14、Acer Chromebook Spin 11 兩款筆電囊括半數年度編輯首選(Editors’ Choice) 席次。



宏碁是全球 PC 主要品牌中對 Chromebook 佈局最深者,產品線齊全,包含從 11 吋至 15 吋、可翻轉、內建 4G LTE 等多種機型,更推出業界首款 Chromebook Tab 平板電腦。