盤前財經大事搶先讀2018年11月16日

今日操盤前瞻

美國 10 月工業生產

新加坡 10 月非石油出口

歐元區 10 月 CPI

法說會：華夏、康友 - KY、和桐

股臨會：沛亨

增資股上市：研勤、IET-KY、臺龍

美股盤後—傳美暫緩新關稅 + 股神加持 美股四大指數回春

隨著中美貿易關係回溫、技術性反彈、股神巴菲特增持銀行股等利多消息釋出，蘋果與摩根大通分別引領科技股、金融股上漲，台股 ADR 亦全面上揚，道瓊一掃連續四日下跌陰霾，美股四大指數氣勢如虹，全面上揚。閱讀全文...

英國脫歐風暴持續 避開英鎊可能是最佳策略？

週四 (15 日) 英國脫歐大臣拉布 (Dominic Raab) 等多位政府官員辭職，保守黨議員里斯 - 莫格 (Jacob Rees-Mogg) 等脫歐支持者對英國首相梅伊 (Theresa May) 發動不信任投票，稱梅伊與歐盟的英國脫歐協議並未對公投結果產生影響，英國股匯市持續動盪。閱讀全文...

DRAM 價格跌幅恐更劇烈 原廠獲利能力已觸頂

根據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，今年第 3 季 DRAM 產業營收較上季成長 9%，再創歷史新高，惟 10 月 DRAM 合約價已正式走跌，供過於求加上高庫存水位的影響，導致價格跌幅更趨劇烈，原廠獲利能力可能已觸頂，且預期在供給端、通路端、採購端庫存尚未去化完全前，明年第 1 季合約價恐將面臨更大的跌價壓力。閱讀全文...

〈雙北搶跨年財〉新北耶誕城明日登場 觀光百貨業喜迎節慶商機

全台知名大型耶誕節慶「新北市歡樂耶誕城」今 (16) 日登場，新北市政府已規劃連續 47 天的豐富活動，包括有童趣嘉年華、耶誕市集、巨星耶誕演唱會、民歌演唱會和台語經典歌曲演唱會等，國內外旅客前來帶動周邊觀光和零售業者的業績表現可期。閱讀全文...

APG 評鑑明天公布初步優缺點 追蹤等級名單明年 7 月前揭曉

APG (亞太洗錢防制組織) 今 (16) 日將公布此次評鑑的初步優缺點，金管會官員透露，初步評等結果預估要明 (2019) 年 1 月才會出爐，至於台灣到底會被列入哪一個等級，必須等到明年 7 月 APG 年會前才會揭曉。閱讀全文...