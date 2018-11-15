蘋果SLP採購未放軟、ABF載板量價齊揚 欣興營運有望走強至11月

雖然近期市場擔心蘋果因新機銷售不如預期，恐導致對零組件的拉貨力道驟降，但業界傳出，類載板大廠欣興 (3037) 受惠於蘋果繼續採購新機零組件，加上 ABF 載板量價齊揚所賜，業績有望旺到 11 月。受惠於旺季到來，整體產線利用率平均上揚，加上蘋果啟動新款手機用 SLP 類載板的拉貨，再者 ABF 載板繼續供不應求，同時量價齊揚，帶動欣興第三季繳出優於預期的成績單。



欣興 2018 年第三季合併營收 213.87 億元，季增 23.59%、年增 26.22%，且創單季營收新高，單季毛利率 14.1%、營益率 5.79%，不單由虧轉盈，本業獲利表現更是明顯跳升，而欣興第三季歸屬業主稅後淨利達 9.81 億元，單季每股淨利 0.66 元，優於預期。



欣興受惠於第三季獲利表現優於預期，加上法人圈傳出，欣興今年每股獲利具備挑戰 1 元的實力，再者 ABF 載板繼續供不應求，欣興近來喜獲法人圈強勁買盤，股價表現搶眼。



展望後續，雖然因為蘋果今年新款手機銷售不如預期，連帶引發市場盛傳蘋果砍單的消息，但業者透露，其實蘋果至今還未出現砍單情況，只是對零組件的拉貨力道有轉弱，拉貨時間出現遞延，但值得注意的是，蘋果的 SLP 類載板供應商到 11 月底為止，拉貨動能都尚未轉弱，也連帶地，業界預期，欣興單月營收可望走強到 11 月。