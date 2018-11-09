宏碁集團化遇挫 宏星擬終止興櫃買賣並停止公開發行

宏碁 (2353-TW) 旗下宏星科技 (6681-TW) 今(9)召開董事會，決議終止興櫃買賣，並將提報股東臨時會，停止股票公開發行，由於宏碁計畫將旗下創新與具獲利能力子公司分割掛牌上市，正式啟動集團化布局，隨著宏星宣布終止興櫃，也未宏碁的布局進程，拋下震撼彈。

宏星指出，因應虛擬實境產業現況及未來發展、整體業務規劃及經營策略調整，決議依相關規定申請，辦理終止興櫃市場買賣，並將提報股東臨時會，決議停止股票公開發行。

宏星將正式向櫃買中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照規定辦理相關事宜；董事會也決議，將在今年 12 月 27 日召開股東臨時會。

宏星是宏碁與瑞典遊戲開發商 Starbreeze 合資成立的公司，負責協助 VR 相關穿戴裝置產品生產與研發，瞄準包含電影院與 VR 相關遊戲市場商機，今年 4 月登興櫃交易，當時外界普遍將其視為，是宏碁旗下小金雞。

事實上，宏碁也啟動將旗下子公司分割掛牌，其中宏星是第一家登興櫃的公司，指標意味濃厚，不過法人認為，宏碁恐再次錯估形勢，過於看好 VR 市場的發展，隨著商業模式仍未成熟，加上分潤模式複雜，宏星若仍以傳統銷售作為營運獲利主力，恐難持續在市場上立足。

宏星日前更決議撤銷現金增資案，外界當時就有不少疑惑，也引起不少揣測。