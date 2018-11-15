遠百板橋中山店週年慶壓軸登場 首日業績目標3.8億元

遠百 (2903) 旗下遠百板橋中山店週年慶於 11 月 15 日壓軸登場，遠百表示，適逢在地服務 35 週年慶，今日由遠東百貨總經理徐雪芳擔任限定禮賓員，看好週年慶首日業績可上看 3.8 億元，較去年成長 5%。隨百貨週年慶開跑，遠百也迎來業績高峰，旗下板橋大遠百今年週年慶檔期業績挑戰 25 億元，新竹大遠百週年慶檔期目標則為 19 億元，而轉投資的遠東 SOGO 全七店檔期業績更上看 108 億元，業績目標皆較去年同期成長，再為第四季旺季續添柴。



遠百在中國關店降低營運成本下，第三季本業獲利較去年同期成長 15.9%，然第三季業外較年同期轉虧，單季稅後盈餘降至 2.16 億元，年減 42.75%，毛利率 52.06%，營益率 5.23%，EPS0.15 元；前三季稅後盈餘 7.93 億元，年增 7.45%，毛利率 52.60%，營益率 8.56%，EPS0.56 元。