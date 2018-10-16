〈2018百貨周慶〉高端購買力驚人 板橋大遠百今年靠精品撐起半邊天

遠百 (2903-TW) 旗下板橋大遠百周年慶即將於 10 月 25 日開打，板大主管指出，目前預購買氣優於預期，且「今年以來精品超好」預購也相當熱絡做為主要成長動能支一，同時，主力化妝品已較去年同期銷售大增 20%，精品、家用家電和休閒類男裝也有 10% 以上成長，板大看好整體檔期已設下高成長目標，力拚業績上看 25 億元，年增幅高達 8.7%。

板橋大遠百指出，精品今年買氣相當暢旺，並不受景氣衝擊，前 3 季精品成長幅度達 8%，帶動全館成長幅度 3%，此外，「化妝品和家電類算是東方不敗」，已連續好幾年均為 2 位數成長，而今年延續休閒風潮，休閒男裝相較於一般服飾，買氣更為熱絡。

此外，板橋大遠百前 3 季餐飲成長 6.8%，作為另一大成長動能，為迎接周年慶旺季，已陸續調整櫃位，新推出的餐飲品牌如春水堂，艾莉斯餐酒館等。

為迎合消費者對精品的高度需求，板橋大遠百下半年積極改裝引進精品新櫃，全館有 9 成是新北獨家品牌，此次備貨超過 2 萬件以上商品，鎖定年輕及輕熟族群，包括服裝、皮件、飾品及香水類，樂觀預期活動期間精品業績成長幅度可達 10%。

另一方面，針對化妝品，板橋大遠百備貨量一口氣較去年增加 20%，由於周年慶是消費者囤貨的好時機，主要鎖定的客群是將一年份保養品買齊的主顧客，預估化妝品業績成長 12%。

整體來看，遠百全台 10 店周年慶目標業績 124 億元，年增幅挑戰 5-7%，其中，台中大遠百目標業績 28 億元、而板橋大遠百上看 25 億元，光是板大就要較去年大增 2 億元，年增超過 8%。