市場情緒慘澹 蘑菇街被曝IPO目標估值砍半至20億美金

今日，據彭博援引消息人士稱，蘑菇街在美 IPO 目標估值下調至 20 億美元，這比該公司在今年 4 月份的目標估值減半。消息人士稱，因市場狀況不佳，科技股受影響，而市場的不穩定性導致蘑菇街恐難以實現原目標估值，因此下調估值目標。

11 月 9 日，蘑菇街向美國證券交易所（SEC）遞交了招股說明書，計劃在紐交所上市。招股書中顯示，蘑菇街預計在本次 IPO 最高募集資金 2 億美元，摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本為本次 IPO 的承銷商。

根據招股書顯示，從 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日，蘑菇街行動端的平均月活數達到了 6260 萬，並產生了 23 億的交易額。但蘑菇街仍處於虧損的狀態，截至 2018 年 9 月，蘑菇街凈虧損 3.03 億元（約 4417 萬美元），較上年同期的 4.28 億元虧損有所下降；歸屬於蘑菇街股東的凈虧損為 7.63 億元（約 1.11 億美元），與上年同期（7.6 億元）基本持平。

蘑菇街隸屬於美麗聯合旗下品牌，其最大股東為騰訊。2016 年，蘑菇街和美麗說合併成立美麗聯合，當時合併後的估值約 30 億美金。其中，美麗說創建於 2009 年，投資者包括騰訊控股公司、紀源資本以及紅杉資本中國基金；蘑菇街於 2011 年由一位阿里高管創建，投資者包括平安創新投資基金、高瓴資本集團以及厚朴投資。

今年 5 月份的報導稱，美麗聯合已指定摩根士丹利擔任此次 IPO 的主承銷商，瑞士信貸與華興資本為副承銷商。美麗聯合將在美國上市，合併時的估值約為 30 億美元。

今年，小米和美團先後在港交所上市，但同為中國科技公司的美麗聯合卻選擇在美國上市，有媒體援引知情人士消息稱，美麗聯合之所以傾向於在美國上市，是因為公司相信美國投資者更熟悉其電商業務，此前電商巨頭亞馬遜公司、阿里巴巴集團以及京東集團都在美國上市。