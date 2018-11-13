日本史上最大IPO要來了！軟銀行動業務擬募資金額超過200億美元

日本史上最大規模 IPO 要來了！

周一，日本軟銀集團旗下行動電信部門在東京證券交易所上市獲批，將於 12 月 19 日首次公開發行，計劃發行 16 億股，每股價格 1500 日元，總募集金額 2.4 兆日元（約 211 億美元）。

今年的更早些時候，媒體曾經報導，軟銀集團創始人孫正義希望讓軟銀旗下行動部門獨立上市。上市融資主要目的是將融到的大筆流動資金用於向新的成長領域進行投資，同時，也希望藉此機會使投資者更加關注軟銀集團在人工智慧等領域的布局。

市場對軟銀行動部門獨立上市評價不一，有投資者對將現金流充裕的行動業務從負債纍纍的投資業務剝離的舉措表示懷疑。

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在軟銀上市後，軟銀集團仍將是公司的控股股東，將向散戶投資者開放 30% 的股權。軟銀已選擇野村控股、高盛集團、德意志銀行、瑞穗金融、摩根大通證券和三井住友金融集團公司作為聯席全球協調人共同負責上市事項。

在所公開發行的股份中，89% 將出售給散戶投資者，並將給予儘可能高的股息率。而其餘的 11% 股份將出售給海外投資者——這也是軟銀選擇了如此多的機構作為協調人的主要原因。

軟銀將於 12 月 10 日確定最終的發行價格，12 月 19 日正式上市發行。

據彭博社，東京 NLI 研究所首席經濟學家 Yasuhide Yajima 表示，當下的市場情緒並像以往那麼好，投資者胃口不大，但數據、人工智慧和通信行業有可以預見的增長，因此投資者不會將軟銀排除在投資目標之外。

上市一度遇險

今年 1 月份，日經中文網報導就曾稱，軟銀集團決定讓旗下的行動電話業務公司在東京證券交易所主板上市，爭取於年內完成上市，預計融資額 2 兆日元。若上市順利，則將成為日本史上最大規模 IPO。

但就在前不久，軟銀 IPO 遭遇了一次挑戰。

今年 8 月，日本政府批評電信行業缺乏競爭，導致費用人為地被提高，並提出行動營運商有充分的降價空間。隨後日本最大行動營運商 NTT Docomo 公司於 11 月初表示，將於明年削減行動電話費用，價格下降高達 40%。

這一舉措給同為行動通信行業的軟銀帶來了價格壓力，有分析師稱軟銀也將跟隨大幅降價。因市場擔心價格戰對公司利潤的影響，軟銀股價隨後下跌。

據全天候科技報導，日本股票策略師 Amir Anvarzadeh 評價說，分拆計劃「岌岌可危」，如果行動業務部分真的獨立上市，股價可能並不理想。在當時一度為軟銀的 IPO 效果蒙上陰影。