騰訊強勢彈15.8港元U+A0U+A0 領軍港股漲449點

股王騰訊(00700-HK)第三季度業績優於市場預期，帶領港股再次錄得顯著反彈。

港股11月15日早上高開207.75點，9:40左右略為回軟跌至日內低位，報25611.72點，最多跌42.71點；之後持續上揚；午後歐洲開市後升勢進一步擴大，於15:30左右升至日內高位26127.14點，最多升472.71點。恒生指數收市報26103.34點，升448.91點或1.75%，成交金額863.7億港元。

恒生國企指數報10555.49點，升150.33點或1.44%。

11月恒生指數期貨於15:55報26087點，升533點，未平倉合約16萬張。

12月恒生指數期貨報26100點，升527點，未平倉合約逾1.9萬張。

雖然蘋果公司股價連番調整，拖累美國科技股以至美股表現，道指周三晚挫205點；但沒有影響到港股今天表現。歐盟指將於11月25日於比利時布魯塞爾召開峰會，簽署英國脫歐協議。

10月中國經濟回穩，11月固投和工業增加值勝預期，其中首 10 個月基礎設施投資同比增長 3.7%，較前三季度加快 0.4 個百分點，增速年內首見回升；不過社會融資數據不盡人意。

是日市場焦點騰訊(00700-HK)，再次成為港股升市領軍企業，強勢彈升15.8港元或5.8%，收市報288港元，重返近一個月高位，成交金額高達130.5億港元，佔港股總交易金額15.1%。騰訊2018年第三季度業績，交出一份優於市場預期的答卷；非通用會計準則股東應佔盈利197.1億元，同比增長15%和環比持平；股東應佔利潤233.33億元，環比增長31%，同比30%。

中國平安(02318-HK)收市報77.1港元，升0.55港元或0.7%。建設銀行(00939-HK)收市報6.5港元，升0.08港元或1.2%。

銀河娛樂(00027-HK)亦急升5.7%或2.55港元，收市報46.95港元。滙豐環球研究早前發表報告，澳門11月首十一日澳門博彩收益92.5億澳門元，優於10月及去年同期；11月勝率達3.1%，偏好永利、銀娛及美高梅。

大升市中藥股依然疲弱。石藥集團逆市下跌0.26港元或1.5%，收市報17.44港元；中國生物製藥(01177-HK)跌0.29元或3.8%，收市報7.43港元。

北京燃氣藍天(06828-HK) 股價急瀉，收市報0.25港元，跌0.195港元或43.8%。內地媒體報導，日前發改委對北京市燃氣集團開罰單，指集團因未按規定對部分單獨採暖非居民使用者下調天然氣銷售價格，多收燃氣費約200萬元人民幣，雖已按要求在規定時間退還部分違法所得，但仍剩餘5,000多元人民幣未退款成功，因此被罰款50萬元人民幣。

文:周燕芬