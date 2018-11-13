〈新股快遞〉藥明康德傳週四上市聆訊 基石藥業遞件申請IPO

據彭博社引述知情人士透露，藥明康德 (603259-CN) 計劃於星期四 (15 日) 尋求港交所上市聆訊，不過確實上市時間表未定，具體仍需視乎市况而定。

藥明康德本身已於上交所上市，其早前公告，已獲得中證監核准，在香港上市發行不超過 2.115 億股。藥明康德自今年 5 月 A 股上市以來，股價已近乎升近 2 倍。而早在今年 9 月，外電曾報導指，藥明康德的香港 IPO，擬集資逾 10 億美元 (約港幣 78 億元)。

藥明康德昨 (12) 日 A 股股價報人民幣 89.03 元，上漲 2.79%。

藥明康德股價

另外，中國生物科技企業基石藥業已向港交所申請主板上市，為上市新規實施以來，第 10 家遞交申請的未獲利生物科技企業，聯席保薦人為高盛及摩根士丹利。

據初步招股文件，基石藥業專注研發腫瘤免疫治療及分子靶向藥物，擁有 14 種候選藥物，目前已就 5 種提交臨床試驗，當中 4 種候選藥物已展開臨牀實驗階段。而截至今年上半年，該公司虧損人民幣 7.44 億元，較去年同期虧損人民幣 1.3 億元擴大，研發開支則為人民幣 5 億元。

巧合的是，基石藥業的控股股東是風險投資基金 WuXi Ventures(無錫創投)），而 WuXi Ventures 則是藥明康德成立的股權投資平台，持有基石藥業上市前約 39.31% 股份；其他機構投資者還包括正則原石、新加坡主權投資基金 GIC、紅杉資本及高瓴資本等。此外，香港醫管局前主席胡定旭亦擔任基石藥業獨立非執董。