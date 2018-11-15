巴菲特第三季小幅增持蘋果 看好銀行股 清倉沃爾瑪

「股神」巴菲特旗下的伯克希爾 - 哈撒韋公司披露第三季持倉報告 13F，新增建倉做多摩根大通和甲骨文；繼續增持蘋果，鞏固其第二大股東的地位，並同時增持了美國銀行、高盛和通用汽車。值得注意的是，沃爾瑪被清倉。

提交給美國證監會的文件顯示，截至 2018 年 9 月 30 日，該公司總計擁有價值約 1912.4 億美元的股票。

在新建倉位方面，伯克希爾開始持有美國資產值第一大的銀行摩根大通近 3567 萬股、甲骨文近 4141 萬股、美國第六大銀行 PNC 金融服務集團近 609 萬股，以及保險公司 The Travelers Companies 近 355 萬股。

財經媒體 CNBC 指出，巴菲特對摩根大通的增持金額約為 40 億美元，推漲後者股價盤後漲 1.7%。巴菲特年初曾表示，他一直閱讀摩根大通 CEO 戴蒙的年度致股東信，既尋找銀行業的投資靈感，也考察公司治理能力。

巴菲特曾對雅虎財經主編表示，不持有摩根大通是錯誤：「很顯然，這是個營運非常成功的企業，也非常便宜。」 新增建倉後，摩根大通一躍成為伯克希爾第十大持倉。去年巴菲特、戴蒙與亞馬遜 CEO 貝索斯還聯合成立了醫療保險公司，尋求降低三家企業員工的醫療成本。

在倉位增持方面，巴菲特押注美國金融板塊和銀行股的意圖十分明顯。伯克希爾大手筆增持了美國銀行近 2 億股，總持股增至 8.77 億股，增持幅度高達 29%，美國銀行也成為伯克希爾第二大持倉；高盛也被較大手筆增持了近 510 萬股，總持股增至 1835 萬股，增持幅度高達 38%。

伯克希爾還增持了美國合眾銀行 U.S. Bancorp 和紐約梅隆銀行的股份，之前的持倉規模已經頗為龐大。深陷虛假帳戶和聯邦調查的富國銀行被減持了 965 萬股，但總持倉量近 4.42 億股，仍是伯克希爾第三大持倉。最初推薦巴菲特投資蘋果的基金經理 Todd Combs 還是摩根大通董事。

CNBC 評價稱，這說明巴菲特在「押寶」美國的銀行體系。彭博社也指出，巴菲特可能在押注美國經濟走強和利率抬升，最終會利多於美國最大型銀行。伯克希爾已經成為美國前五大銀行中四家的主要股東。

蘋果公司仍是伯克希爾的第一大重倉股，第三季小幅增持了 52.3 萬股，總持股增至近 2.53 億股，繼續鞏固其作為蘋果第二大股東的地位。達美航空與通用汽車也被小幅增持。

蘋果周三盤中一度跌入技術位熊市區間，股價從 10 月 3 日新高 233.47 美元跌落 20%，過去五日市值縮水近 1100 億美元，11 月以來無法重回兆美元市值大關。但整個第三季蘋果累漲逾 36%，巴菲特增持還是不錯的選擇。雖然蘋果第四季至今深跌，但較巴菲特最初建倉的 2016 年初還是累漲逾 77%。蘋果盤後微漲 0.4%。

值得注意的是，「股神」似乎嗅出了些許異樣的味道，第三季對蘋果的增持與此前不可同日而語。今年第一季，伯克希爾增持蘋果 7420 萬股，取代富國銀行成為第一大持倉；第二季再度增持蘋果 1240 萬股。而在小幅增持的第第三季，蘋果於 8 月初跨過兆美元市值紀錄。

伯克希爾在第三季持倉的新動向，除了清倉沃爾瑪與總部位於巴黎的全球第四大製藥企業賽諾菲（Sanofi），還展現了未來增加投資科技股的跡象。繼第一季清倉 IBM 之後，甲骨文公司成為伯克希爾持有的兩隻科技股之一，增持金額約為 21 億美元。分析稱，巴菲特正在拋棄 IBM 等老牌科技企業，轉向蘋果和甲骨文等能夠改變未來的科技股，甲骨文最專注的方向是下一代雲端運算，盤後跳漲 3%。

伯克希爾清倉了沃爾瑪也值得關注，因為沃爾瑪恰好是巴菲特好友貝索斯的死對頭。據 Business Insider，巴菲特從 2005 年起投資沃爾瑪，到 2016 年中旬持有 30 億美元的股票，但 2016 年第四季拋售了 90% 的持股。巴菲特表示，零售業一直對自己「不太友好」，特別是在亞馬遜的競爭下越來越「難搞」，物流也很難與電商競爭。

有分析認為，巴菲特此番清倉沃爾瑪，主要是後者股價不太爭氣。2005 年至 2016 年底，沃爾瑪股價累漲 50%，包括股息在內的年度回報是 7%。隨後就走入下坡路，被亞馬遜逐漸「顛覆」，2014 年底至 2016 年底累跌 21%，同期亞馬遜跳漲 119%。今年以來兩者走勢也明顯分化，亞馬遜漲逾 34%，沃爾瑪微漲 2%。

（粉色為亞馬遜，紫色為沃爾瑪，巴菲特清倉 90% 沃爾瑪之後的股價表現）

此外，美國航空、西南航空、美國最大的航空公司聯合大陸控股等航空類股被減持，美國第二大有線電視和寬帶提供商特許通訊（Charter Communications）、 傳媒公司 Liberty Media 和石油公司 Phillips 66 也被減持。

對強生、寶潔、可口可樂、卡夫亨氏、億滋國際等快消品類公司的持倉量保持不變，美國運通、維薩卡、UPS 快遞公司和美國第一大電信營運商威瑞森也繼續被巴菲特看好，倉位保持不變。

下圖為金融部落格 Zerohedge 整理的伯克希爾 13F 持倉變動列表：