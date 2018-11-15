iPhone銷量不佳是真的？又一蘋果供應商下調財測

總部位於瑞士的智慧型手機光傳感器製造商 AMS AG 本週成為了蘋果公司 (AAPL-US) 第 4 大關鍵供應商，宣布調降本季度的營收預期。

AMS 主要通過向蘋果銷售零件，獲得公司大部分營收，週三 (14 日) AMS 表示，預計第 4 季度銷售額將達到 4.8 億美元至 5.2 億美元，低於上個月的 5.7 億美元至 6.1 億美元營收財測。

AMS 表示，減少的原因是「近期主要消費者客戶的需求變化」，與本週早些時候 Qorvo (QRVO-US)、Lumentum (LITE-US)、和 Japan Display (6740-JP) 提供的解釋類似，他們也都減少了營收前景。

AMS 製造所謂的環境光傳感器，可以幫助測量手機與用戶的距離，如蘋果 iPhone 上的 Face ID 臉部識別系統。Qorvo 生產無線晶片，而 Lumentum 為 Face ID 生產 3D 激光傳感器。Japan Display 生產智慧型手機螢幕。

據了解，沒有一家公司特別提到蘋果公司是減少對組件需求的客戶，但蘋果公司是這 4 家公司的最大客戶，也是最大的營收驅動因素。Qorvo 從蘋果獲得 36% 營收、Lumentum 則是 30%、AMS 超過 20%、Japan Display 則是 55%。

同一週減少營收預測的 4 家主要零件商可能意味著蘋果的新手機銷售不如預期。

上週，有消息指出蘋果銳減了其 iPhone XR 的 20% 至 25% 生產訂單。本週，著名蘋果供應量預測分析師郭明錤也把 iPhone XR 至 2019 年 9 月的出貨量從 1 億隻調降至 7000 萬隻。

AMS 股價週二 (14 日) 下跌 9.69% 來到 27.86 瑞士法郎。