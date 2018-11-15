來自IMF的警告：小心 全球經濟正在失速！

國際貨幣基金組織（IMF）本周發布了中東與中亞區域經濟展望報告，提醒市場警惕全球幾大主要經濟體增速都在放緩，疊加發達經濟體的貨幣政策可能「超預期收緊」，增加了全球風險偏好突然發生扭轉的風險。

IMF 格外提到了幾大因素會給新興市場和發展中經濟體帶來壓力，包括美國利率走高、美元走強、金融市場波動、全球貿易摩擦加劇等。

儘管油價近期跌入熊市，但過去兩年累漲近 60%，重回 2015 年水平。這也令 IMF 對中東更為樂觀，預計 MENAP 地區（中東、北非、阿富汗和巴基斯坦）的石油出口國，在 2018-2019 年的外部因素與財政平衡方面擁有「顯著改善」，整個地區的實際 GDP 今年增速為 4.5%，去年是 4.1%。

報告指出，IMF 對 2018 和 2019 年全球經濟增長預期穩定在 2017 年的水平 3.7%。負責撰寫該份報告的地區主管 Jihad Azour 則對媒體表示，全球還是處於一個高水平的增長階段，但增速「正在觸頂」，而且一系列主要經濟體的增長前景都在放緩，金融狀況收緊或令風險偏好突然逆轉。

報告認為，全球第一大經濟體美國的實際 GDP 增速在 2018 年不變為 2.9%，但對 2019 年的增速預期下修至 2.5%，主要由於川普政府的貿易措施產生負面影響。新興市場和發展中經濟體的前景也在走弱，一些大型 EM 經濟體增速被下修，原因包括：國家內部問題、金融狀況趨緊、地緣政治緊張和油價走高等。IMF 對中國 2018 年的 GDP 增速為 6.6%，略小於去年的 6.9%。

同時，報告也大幅下調了 2019 年歐元區的實際 GDP 增速至 1.9%，2018 年的預期為 2.9%。即將在明年 3 月 29 日脫離歐盟的英國增速也會放緩，理由是 2018 年初產生了一些意外令經濟活動被壓抑，這種影響將延續到 2019 年。

事實上，周三亞盤和歐盤時段公布了一系列重要國家的經濟數據，可以證明世界經濟正在呈現復甦放緩勢頭。華爾街見聞曾提到，受全球貿易摩擦和國內汽車行業產出下降影響，「歐洲領頭羊」德國經濟第三季出現 2015 年第第一季以來的首次萎縮。荷蘭第三季增速僅為 0.2%，低於預期；義大利經濟上季度陷入停滯，為四年來首次。

稍早前公布的日本經濟數據也顯示，日本第三季 GDP 萎縮 1.2%，大幅弱於第二季所創的九個季度以來新高。國內需求放緩、第三季的颱風和地震等自然災害，以及趨緊的全球貿易環境造成外需減弱，是日本第三季 GDP 負增長的主因。

彭博社分析指出，德國與日本經濟萎縮打開了全球經濟失速的缺口。雖然兩國經濟的糟糕表現都可以歸咎於一次性因素，但在全球經濟已受貿易摩擦影響的大背景下，世界第三和第四大經濟體同時陷入萎縮，將進一步惡化投資者對下一年低迷的經濟展望，也令金融市場惶恐。

接近年關，這種恐慌情緒已經在風險資產中有所體現。

10 月以來，油價與股市一起深跌，MSCI ACWI 全球指數在 10 月跌超 7%，創 2012 年以來最差單月表現。油價在六周內雙雙跌入熊市，美油 WTI 創下破紀錄的連跌周期，快速下行是因為多家權威機構警告全球原油需求降幅會超預期，令市場對油市基本面的判斷和情緒驟然扭轉。

而主要經濟體未來面臨的不確定性有增無減。川普政府暫時推遲決定是否對進口汽車及零部件徵收關稅，日歐汽車製造商類股周三普漲。但汽車作為日歐的出口支柱型產業之一，還是不斷面臨美國加征關稅的威脅，可能進一步阻礙兩大經濟體擴張：

值得注意的是，周一，歐盟委員會主席容克在德國柏林的一場演講中暗示，歐美 7 月就汽車關稅達成的「停戰狀態」可能只能持續到年底。