「川習會」月底登場 經濟學人智庫：不期待有實質突破

美國總統川普和中國國家主席習近平，將於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會見面；雖然外界普遍樂觀看待「川習會」，能緩解美中貿易戰，但經濟學人智庫 (EIU) 分析師直言，「我們不期待有任何實質突破」。

美中兩國持續朝重啟談判方向發展，白宮幕僚卻出現意見相左情形，被歸為「主戰派」的貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 上週痛批華爾街高層，要他們別插手美中貿易談判；而首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則批評納瓦羅，「不代表白宮，根本在幫倒忙。」

經濟學人智庫分析師 Nick Marro 在接受 CNBC 採訪時表示，即使「主戰派」的納瓦羅，被排除在白宮決策圈外，「我們也不期待 G20 的會面，能帶來任何實質突破。」

Marro 指出，納瓦羅不是唯一的「主戰派」，貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 對中國的態度，也相當強硬。

Marro 認為，賴海哲會繼續在產業政策上，對中國施加壓力，「因為現階段，任何貿易協議，都無法解決竊取智慧財產權、強制技術轉移等核心問題。」

據傳美國財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴，上週透過電話，溝通貿易問題，且劉鶴將赴美為「川習會」鋪路。

此外，根據路透社報導，美國政府消息人士稱，北京當局已透過書面資料，回應美方所提的貿易改革要求；外界認為，此舉有助美中展開貿易談判，緩解貿易戰。