消息來源：北京已向美國提出可能的讓步內容 但缺少「重大結構改革」

據《彭博》引述 3 位知情人士說法，針對美國要求的貿易改革，中國已書面回應，並首度提出一系列潛在的讓步做法，試圖解決兩大經濟體之間的貿易戰。

不過其中兩位人士說，現在的承諾沒有達到川普所要求的「重大結構改革」的標準，因此談判可能還有一段長路要走。

消息來源說，中方書面文件的大部分內容，似乎都是先前北京已承諾會做出的改變，例如提高行業的外國投資股權上限。但是對於像「中國製造 2025」的產業政策，就沒有實質的承諾。

一位知情人士表示，習近平與川普在本月底於 G20 峰會會面時，兩人可能會達成一項實質性的協議。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與中國副總理劉鶴，上週五已各自發表關於協商的談話。不過由於梅努欽主談的協議內容，多次遭白官強硬派及川普本人指責，認為對中國過度寬容，因此引來一些觀察人士的質疑。

以美國貿易代表 Robert Lighthizer 為首的強硬派，主張持續向北京施壓，要求中方進行更深層的改革。

保守派的 American Enterprise Institute 中國專家 Derek Scissors 表示，梅努欽與經濟顧問庫德洛無法談成貿易協議，他們缺少能力，除非 Lighthizer 下場談判，雙方才可能有實質協議。

Scissors 認為，川習會在 G20 談判最可能的結果是「停火」，或是避免關稅升級。雙方在中國產業政策和知識財產侵權上的分歧仍然很大，因此很難達成協議。