葛林斯潘：美國已經開始看到通膨的跡象了

美國 10 月非農數據大超預期，疊加第三季薪資增幅十年最高，市場開始普遍關注：更高的通膨要來了嗎？

在彭博社 11 月 14 日周三公開的電視採訪中，曾在聯準會任職十八年半的前主席葛林斯潘警告稱，勞動力市場緊張可能會推高通膨。

我已經開始看到通膨的初步跡象，這一現象首先出現在緊縮的勞動力市場。眾所周知，美國勞動力市場現在已經非常緊張了。

我們也終於開始看到平均時薪上漲，非常明顯的是，這背後沒有生產力的原因。

作為聯準會首選的通膨指標，核心 PCE 指數在九月仍保持在 2% 的水平。這一指標在 3 月份首次觸及聯準會的通膨目標，為自 2012 年 4 月以來的首次。

此外，今年第第三季，美國私人部門薪資增長 0.9%，高於預期增速 0.5%，年增率上漲 3.1%，增幅創下十年來之最。

華爾街見聞近幾年不止一次提到，美國勞動力市場供應緊張，薪資卻只是溫和增長，令人感到缺乏通膨回升的壓力，這也是一些聯準會高官認為不宜操之過急升息的理由。

如今，薪資高漲標誌着通膨將有望進一步走高，在聯儲已經明確循序漸進升息的背景下，通膨將更受關注。

除了通膨之外，葛林斯潘還指出，美公債務水平不斷上升，可能會破壞這一輪的經濟擴張。

川普稅改確實起到了一定作用，我們現在也還能感受到一些紅利，但這還遠不足以抵消實際的赤字。政府不能在沒有其他收入來源的情況下減稅，否則肯定會出問題的。

受益於消費者支出增加、企業補充庫存以及政府增加支出，美國第三季 GDP 增速 3.5%，略好於預期，並創 2015 年以來最佳同期表現。

美銀美林美國經濟學家 Michelle Meyer 就表示：「最引人注目的就是消費者支出。今年消費者支出勢頭強勁，減稅措施更是進一步推動了這一趨勢。」

不過《紐約時報》援引 Barclays 美國首席經濟學家 Michael Gapen 指出，雖然以減稅和增加政府開支形式出台的刺激措施正在推動美國經濟增長，但這種情況不會永遠持續下去：

基礎數據告訴我們，財政刺激措施的推動可能只是暫時的。

更值得注意的是，由於政府開支激增，美國聯邦預算赤字在 2018 財年上升至六年來最高水平 7790 億美元，較上一財年高出 1130 億美元或 17%。預算赤字升至美國 GDP 的 3.9%。

為了彌補財政缺口，美國財政部已經表示，將加快發債，將在今年下半年發行 7690 億美元債券，創下 2008 年以來新高。