Levi's 欲明年再次赴美上市 日本Levi's股價小漲

擁有 145 年歷史的牛仔褲公司 Levi Strauss 正計劃首次公開募股 IPO。外媒報導，Levi's 計劃籌集 6 億至 8 億美元資金，並將目標定在 2019 年第一季於美股上市，據知情人士稱，該公司的目標是估值達 50 億美元。

總部位於舊金山的 Levi's 已經聘請高盛 (GS-US) 和摩根大通 JP Morgan (JPM-US) 來管理這筆交易，但於美股 IPO 的時間和規模可能還有變數。

Levi's 源自於 1853 年來自巴伐利亞的美國移民 Levi Strauss 搬到了美國加州，20 年後與一位裁縫師合作，使用鉚釘製作一條褲子的想法申請專利，發明了第一件藍色牛仔褲。

Levi's 於 1971 年曾經上市過，產生了大約 5000 萬美元的收益。當時，它是有史以來規模最大的 IPO 之一，儘管家族仍然持有大量股份。

上市後 Levi's 利潤下滑，公司股價下跌。Levi Strauss 的後裔於 1984 年以 17 億美元的槓桿收購將公司私有化，於 1996 年再次收購了從員工和外部投資者的股票，這使得所有權更加完全掌握在他們手中。然而，隨著互聯網和電子商務的出現，使數十億美元債務和競爭激烈的市場讓當時槓桿後的他們面臨困難。同時，新潮流及彈性褲子的時代也逼迫 Levi's 做設計上的更新。

據了解，Levi's 目前由 Levi Strauss 家族的後裔私下持有。該公司的日本子公司 Levi Strauss K.K. (9836-JP) 在東京上市。因 Levi's 的債券公開交易，因此會給美國證券交易委員會 SEC 季度財報。

在近幾年利潤下滑之後，Levi's 又慢慢回穩，10 月 9 日公布的截至 8 月 26 日的季度顯示：

營收為 14 億美元，比去年同期增長 10%。

淨收入為 1.3 億美元，增幅為 45%。

2017 年 Levi's 的營收接近 49 億美元。該文件顯示，該公司還在過去 2 年中將債務負擔減少了一半。Levi's 公司目前由執行長 Chip Bergh 經營，他自 2011 年起擔任執行長兼總裁。在此之前，他在寶潔公司 P&G 工作了大約 30 年。

今年 1 月，Bergh 表示公司大約 10% 業務都是由網路所產生，而且這個比例「正在迅速增長」，並正在接近損益平衡點。

Levi's 目前擁有的品牌為 Levi's、Dockers、和 Denizen，該公司經營約 2900 家門市，其產品在 110 個國家的約 5 萬個零售點銷售。