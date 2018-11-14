聰明理財 樺漢新一波募資計劃條件優渥 估省近億利息補償金

儘管第三季財報繳出超乎預期的成績單，本季與明年展望亦佳，但樺漢 (6414) 宣布將辦理 600 萬股現金增資以及最高 60 億元的可轉換公司債 (CB)，導致週三(14 日) 股價開盤重挫逾 5%。外資機構預估此波募資最多將稀釋樺漢 EPS 高達 38%。不過，據了解，因股價已低，長期而言獲利可期，樺漢這次募資與券商所談的條件相當優渥，資金成本遠低於前波 CB2 與第一次 ECB(海外可轉換公司債)，估計將可剩下近億元的利息補償金，加上以高於面額的價格取得資金，使得這波借新還舊的算盤打的相當聰明。



樺漢週二 (13 日) 公告第三季財報，營益率 4.63% 大幅超越市場預期，單季 EPS 4.35 元，創下歷史次高紀錄，累計前三季獲利超過一個股本，EPS 來到 10.38 元，同比轉為正成長。



該公司在這次董事會上，亦通過了募資的重要議案，預計將發行 600 萬股的現增以及 60 億元的 CB，現增每股發行價格估計在 160-220 元區間，CB 的溢價率預估在 110-120 之間。



亞系外資評估，如以現增來看，EPS 稀釋率約 8%，CB 如以週二收盤價 236 元計算，如全數轉換，EPS 稀釋率最高可達 30%。不過，該機構在樺漢線上法說會後評該股超越大盤。



據了解，樺漢在繳出亮麗財報之後，週三股價卻逆勢重挫，主要是因為其募資計劃引發市場對於其財務規劃與股本膨脹的憂慮。根據公告，樺漢此波募資主要是因應前次第二次 CB 與第一次 ECB 的償還所決定，因當時所訂之轉換價格均高，在股價下跌後，明年兩個舊債也都到了可申請賣回權的時候，因此樺漢打算透過募集新的資金，來一次償還舊債。



資料顯示，樺漢 18 億元的第二次 CB 目前還有 12.1 億元尚未轉換，2 億美元的 ECB 也還有 1.97 億美元 (約 60 億台幣) 尚未轉換，公司以最保守的態度要在明年全數償還，合計這次要償還的借款逾 72 億元(不含 CB2 約 1% 以及 ECB 約 1.2% 的利息補償金)，約當本波募資規模。



不過，樺漢這次現增僅 600 萬股，募資最高約 13 億元，此部分將增加股本 6 千萬股，主資金是以 CB 募集，可見樺漢控制股本膨脹的用意。樺漢指出，CB3 預計明年掛牌，3 年後才陸續進入贖回期，分期轉換股票之下，短期影響股本不多，也不見得會全數轉換成股票。



而之所以發動這波募資計劃，是該公司經過精算的結果，因資金取得成本遠低於前次，因此總計下來將可省下近億元的利息補償金費用，有利於獲利表現，且將以高於面額的價格取得資金，非常划算。據了解，這次該公司發行 CB3 所談到的利息補償金比率僅 0-0.5%。



至於一般現增均以折價發行，最低可折到 7 折，以目前樺漢股價處於低檔，加上第四季與明年成長前景均佳，法人評估折價幅度可望控制在 85 折之上，發行價格逾 200 元的機率高；至於 CB 溢價率約在 110-120% 間，以週二收盤價來看，轉換價有機會趨近 300 元。

