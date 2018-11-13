〈樺漢法說〉Q3獲利年增2成 EPS 4.35元 前3季10.38元略優去年同期

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，稅後純益 3.35 億元，季增 31.5%、年增 19.5%，每股純益 4.35 元，累計前三季稅後純益 7.96 億元，年增 92.1%，每股純益 10.38 元。

樺漢第三季營收 199.81 億元，季增 36.2%、年增 68.1%，毛利率 20.9%、季減 2.3 個百分點，年減 9.2 個百分點，營益率 4.6%，季增 2.1 個百分點、年減 0.1 個百分點，稅後純益 3.35 億元，季增 31.5%、年增 19.5%，每股純益 4.35 元，

累計樺漢前三季營收 454.79 億元，年增 130%、毛利率 23.1%，年減 1.9 個百分點、營益率 4.1%，年減 1.6 個百分點、稅後純益 7.96 億元，年增 2%，每股純益 10.38 元。

樺漢表示，第三季毛利率較前季以及去年同期下滑，主要是因為單季完整認列帆宣，而第二季僅認列 1.5 個月，由於帆宣毛利率約在 11-13% 之間，低於 S&T 的 29.2%，以及 ODM 業務的 17.5%。

不過因規模經濟效益加上認列帆宣營業費用狀況好轉，單季營業費用率下滑至 4.4%，也推升營益率較前季大幅回升，業外方面，雖然人民幣和歐元貶值，匯損 2300 萬元，但有科技研發補貼挹注抵銷影響，也推升單季獲利表現。

以第三季樺漢旗下各公司營收佔比來看，主打品牌的 S&T 約佔 42%，負責系統整合業務的帆宣佔 32%，另外樺漢與旗下瑞祺電 (6416-TW)、沅勝 (6638-TW) 的 ODM 與 JDM 業務則約佔 26%。