特力拿下韓WINIX空氣清淨機台灣代理權 Q4家電銷售添新動能

特力集團 (2908-TW) 今 (14) 日宣布，旗下子公司特家取得韓國知名品牌 WINIX 空氣清淨機台灣獨家代理權，為家電事業體再添生力軍，已在全台特力屋、HOLA 門市、量販賣場和各大網購中心上架，隨著近期空氣汙染和換季過敏的議題發酵，為第 4 季銷售再添新動能。

特家家電品牌部協理李嘉惠表示，台灣每年 10 月至隔年 5 月由於東北季風或大陸冷氣團南下，將中國霾害帶到台灣，是空氣品質較差的時節，再加上廢核和增加火力發電趨勢，預期消費者未來對空氣清淨的需求將大幅提升。

據市調統計，全球住宅用空氣清淨機市場預計自 2016 年到 2020 年間，年複合成長率為 6.05%，由於 WINIX 在韓國家電市場享有高市占率，特家看好引進其旗下全系列空氣清淨機，將出現一波購買潮。

特力今年第 3 季和前 3 季獲利均與去年同期持平，儘管和樂中國因關閉昆山和北京永旺兩間店，產生一次性費用，虧損較去年同期增加，不過，其他事業體均成長，有效抵銷負面因素。

其中，貿易事業第 3 季稅後純益 1.59 億元，年增 4%，而台灣零售第 3 季稅後純益 1.03 億元，年增 21%，主要是受惠於台灣零售調整產品銷售組合，並投入持續自有品牌發展，有效提升產品毛利率。

特力說明，面對年金改革的衝擊，轉以加強瞄準年輕世代需求和新型態購物習慣，日前推出全新品牌「hoi」，強打好設計、好價錢和好服務，並串連線上與線下，未來成長值得期待。

截至 9 月底，特力台灣擁有特力屋實體門店 27 家、和樂台灣 26 家，Crate&Barrel 實體店 2 家；而和樂中國實體門店總計 24 家。