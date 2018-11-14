美股5大科技股前3季買回1150億美元庫藏股 近去年2倍

在川普稅改的積極助攻下，華爾街今年大力買回庫藏股。統計顯示，擁有最多現金的 5 家美國科技公司，今年前 3 季執行庫藏股金額已超過 1150 億美元。

自川普稅改案於 2017 年底生效後，蘋果 (AAPL-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、思科 (CSCO-US) 微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 買回自家股票的金額，幾乎是去年的 2 倍，投資人也因此受益。

不過這也引來爭議。因為稅改的最初想法，是讓企業將現金用於投資，使美國工人得利。但相較之下，企業更偏好用這筆錢買回股票。

美國國家商業經濟協會上個月的報告認為，稅改案「並未對招聘和投資計劃產生廣泛影響」。

庫藏股決策及執行更容易

Allianz 科技投資經理人 Walter Price 表示，大多數公司都用現金拿來買回股票，或進行併購，而不是投資新設施。此外，企業也用這筆現金償還前幾年的債務。

實際上，企業投資較去年也有增加，只是比例上遠不及實施庫藏股。5 大科技公司的資本投資仍較去年增加了 42%，達 426 億美元。

5 大科技龍頭買回股票與支本資出比較 (圖表取自金融時報)

Price 指出，規劃新設施投資所需的時間，比執行庫藏股要長，而且需要更長時間才會顯示資本支出數字。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師 Youssef Squali 則認為，稅改與資本支出之間仍存在高度相關，以 Google 及 Facebook 來說，他們去年的資本支出不及 210 億美元，今年增至 370 億美元。

償債也是重要選項

穆迪對 100 家擁有大量現金的非金融公司樣本，分析後發現，選定的公司在 2018 年的前 6 個月，共償還 720 億美元的債務，接近他們用於庫藏股和股息的 810 億美元，也超過分配給資本支出與研發的 470 億美元。

穆迪認為，這是稅改後的重大變化，公司從淨借款人轉向淨還款人。

而在第 3 季財報公布後，市場預計企業買回庫藏股的潮流，將再次回歸。

摩根大通認為，11 月將創下歷史上最強勁的企業買回股票月份。高盛指出，近期買回庫藏股也相對比較集中。富國銀行和默克製藥公司分別買了價值 181 億美元和 100 億美元的股票，兩者庫藏股規模占了買回總量的 43%。

值得注意的是，巴菲特在找不到便宜的投資標的之後，旗下的波克夏公司也宣布在 8 月時執行庫藏股約 10 億美元。