〈分析〉聰明錢沒進場 美股盼「庫藏股」再成救世主

美股週三 (7 日) 湧入期中選舉後的購買潮，刺激美股大幅反彈，但有華爾街分析師指出，「聰明錢」似乎沒在 11 月這波反彈中進場，美股市仍可能再度回測 10 月低點，任何持續漲勢都將特別仰賴企業執行庫藏股。

Canaccord Genuity 分析師 Brian Reynolds 週四公布的報告聚焦所謂的聰明錢指數，儘管自 S&P 500 指數自 10 月底反彈 3.2%、道指反彈上升 3.7%，但聰明錢指數卻仍然疲弱。

聰明指數將股市交易頭半小時的流量和最後半小時流量相比

Reynolds 指出下圖，顯示聰明錢指數與其 20 日來的變化率。

Reynolds 對聰明錢指數和股市反彈之間的趨勢二分，得出 3 個結論：

第一，在股價完全恢復上升趨勢之前，這樣尾盤的活動提高了重測近日低點的可能性。 第二，想再讓股價重返 9 年半上行趨勢，執行庫藏股可能尤其重要。 第三，大型股可能在反彈趨勢中是最初領漲者，小型和中型股可能要到新年後某時刻才會趕上。

批評人士認為，該指數或許受到 ETF 增加和企業大量執行庫藏股而遭扭曲，因為 ETF 主宰尾盤半小時，重新平衡以符合其基準，而企業大量執行庫藏股，但無法在尾盤最後半小時執行交易。

《Felder Report》資金經理人 Jesse Felder 曾指出此想法，認為「聰明資金指數恐怕只單純反映出企業的股票需求 (早盤) 和自然投資者對股票的需求 (尾盤)。」

也就是說，Felder 認為雖然該指數的基礎動力可能改變了，但不見得是利空訊息減少了，畢竟如果聰明資金的理論成立，那執行庫藏股的企業就是股市上最愚蠢的投資人，因為他們「往往在股市高點買入，然後在低點大量削減買盤。」

歷史極端

Reynolds 承認 ETF 上升可能對該指數造成影響，最喜歡在尾盤入場的養老基金或許也是一項因素，但他強調該指數「仍處於歷史極端。」

Reynolds 稱，該指數 20 日變化率令人特別不安，自 1932 年成立以來，該指數從來沒有這麼糟糕的表現。

事實上，該指數全年都看跌，他指出，今年初變化率下降，是有史以來第二低的紀錄，僅次於 2008 年崩潰那回，但上個月的變動卻超過了 2008 年崩潰那回。以低於 - 16 來說，變動率「比 2002 年任何指數還糟糕 2 倍。」

關於企業執行庫藏股

Reynolds 主張，儘管股價回彈，投資者仍持續悲觀，這一點顯示這一回要讓股市返回上升趨勢，要比過往更加仰賴企業借錢執行庫藏股。

又因為許多小型企業無法進入信貸市場，所以高市值企業比較可能在接下來領漲。