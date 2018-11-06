蘋果1000億美元股票庫藏股計畫已完成三成！

據蘋果公司於 11 月 5 日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件來看, 蘋果公司目前已完成庫藏股 1000 億美元股票庫藏股計劃的約 30%。

今年 5 月 1 日，蘋果在 2018Q2 財報分析師電話會議上宣布，將出資大約 1000 億美元庫藏股，回報投資者。同時蘋果稱，自 2012 年以來，已經向股東共計回饋 2750 億美元。

蘋果遞交給 SEC 的文件顯示，其於今年 7 月 1 日開始執行庫藏股，截至 9 月 29 日，蘋果公司總計已庫藏股了逾 290 億美元的普通股，庫藏股普通股數量超過了 9200 萬股。而餘下的約 700 億美元的庫藏股計劃將在後續完成。

蘋果庫藏股紀錄

蘋果首席財務官盧卡 · 馬埃斯特當時在電話會上說：「我們這次沒有給（庫藏股）計劃設定最後時間，因為涉及金額非常、非常龐大。我們將以很快速度執行，但同樣要有條不紊地執行。」

曾有分析師質疑蘋果等企業庫藏股的行為，認為他們應該把這些錢用於再投資。Key 私人銀行首席投資策略師布魯斯 · 麥凱恩表示，企業應投資於自身並發展業務，那些庫藏股企業的長期增長前景或許並不好。

蘋果增加庫藏股和派息規模也是基於自己的現金儲備情況。蘋果近日發布最新季度財報顯示，該公司目前持有的現金高達 2371 億美元。