蘋果挖角Nokia高層 致力重組印度手機市場

蘋果 (AAPL-US) iPhone 新機銷售不振，力圖振作的這家公司似乎想發展新的策略—開拓印度市場。

印度擁有 4.5 億智慧手機用戶，是全球少數手機仍能快速成長的市場，但蘋果多年努力，都未能真正在此地打下基礎。如今他們重組印度團隊，報導指出，他們已找來 Nokia 高層 Ashish Chowdhary，預定明年起會成為印度業務的負責人，相關消息最早由 Indo-Asian News Service 發布。

外電報導稱，Chowdhary 將於 2019 年 1 月開始加入蘋果的印度團隊。這與 Nokia 的最新聲明相符，Nokia 指出，Chowdhary 將於 2018 年底離開公司。

在過去的 15 年裡，Chowdhary 一直擔任 Nokia 子公司 Nokia Networks 營運長，蘋果選擇他，主要是看中他對印度智慧手機和科技行業的當地知識。

過去幾年，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 一直對印度發展樂觀看待，但蘋果在印度今年的銷量較前期下滑，是 4 年來首次。蘋果 7 月起就有 3 名印度高層離職，他們還實施降價策略，但幫助並不大。

根據 Chowdhary 的 LinkedIn 簡介，他在德里出生，於 1994 年被任命為 Hughes Communications India 的行銷和銷售主管，之後在 2000 年擔任企業業務副總裁。 2003 年，他被任命為 Nokia 在印度的負責人，這一角色維持了 4 年。