廣告費用支出增加 辣椒前三季每股虧損0.07元

紅心辣椒 (4946) 公布第三季季報，單季營收 1.05 億元，但受到遊戲上市廣告費用支出增加影響，稅後虧損 0.18 億元，每股虧損 0.65 元；累計前三季營收 2.71 億元，稅後虧損 0.02 億元，每股虧損 0.07 元。紅心辣椒第 3 季因有《大家一起 貓咪大戰爭 WEB》、《PRO 野球 VS》新遊戲推出，雖《PRO 野球 VS》表現不俗，第 3 季營收回到 1 億元之上，但受到上市廣告費用支出增加的影響，單季每股虧損 0.65 元。



展望第四季，辣椒指出，旗下兩款棒球遊戲都將舉辦棒球電競大賽，其中《PRO 野球 VS》將在 11 月 25 日舉辦甲子園總決賽，邀請到紅襪隊球星林子偉回台擔任一日賽評，並與玩家互相 PK 看誰才是贏家。《全民打棒球 2 Online》除了 11 週年活動盛大開跑外，更舉辦台、韓跨國棒球電競比賽，號召玩家爭奪高達 1800 萬韓元的總獎金。



此外，旗下子公司碩辣椒所製作的《真三國無雙．斬》在日本上市後成績亮眼，下載人數突破 150 萬，銷售排行榜 Google Play 最高來到第 10 名、App Store 則是第 10 名，而碩辣椒擁有《真三國無雙．斬》日本地區的遊戲營收分成權，預期將能拉抬全年營收及獲利。

