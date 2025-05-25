輝達與瑞典展開AI合作！黃仁勳稱川普政策「非常有遠見」
鉅亨網編譯莊閔棻
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳於週六（24 日）在瑞典北雪平（Norrkoping）宣布，該公司將與電信巨頭愛立信 (ERIC-US) 、藥廠阿斯特捷利康公司 (AZN-US) 等瑞典企業展開人工智慧（AI）基礎設施合作。
根據《CNBC》報導，這項瑞典合作為輝達近期一系列海外 AI 佈局計畫之一。在川普政府撤銷拜登時期的 AI 晶片出口限制政策後，輝達已與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）簽署類似協議，積極搶占全球 AI 硬體與數據中心市場。
值得注意的是，黃仁勳在現場發言中肯定美國總統川普推動美國科技出口的策略。
他表示：「總統希望美國技術能夠與輝達一起獲勝，並希望美國公司在世界各地銷售晶片，並創造收入、稅收，在美國進行投資和建設。」
在川普造訪中東期間，輝達也宣布與沙國與阿拉伯聯合大公國達成 AI 技術合作協議，包含部署先進 AI 伺服器與運算平台，顯示美國科技企業正搭配政策紅利，加速全球戰略佈局，鞏固市場領導地位。
針對川普主張的「再工業化」政策，黃仁勳更是給予高度評價，稱其「非常有遠見」。他指出：「在美國進行製造，確保我們的供應鏈安全，使我們的製造供應鏈具有真正的彈性、冗餘度和多樣性，所有這些都非常好。」
儘管川普政府強調透過關稅可促進美國經濟增長並重振製造業，但部分企業與經濟專家警告，此政策可能推高成本、干擾供應鏈，進而削弱消費信心與企業投資，甚至引發美國及全球經濟放緩的風險。
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