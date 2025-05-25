川普稱1兆美元國防預算「10美分都不少」！美高超音速飛彈已開始量產

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-25 18:30

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當地時間 5 月 24 日，美國總統川普在西點軍校畢業典禮上發表講話，重點闡述了其國防預算政策及軍事技術發展主張。川普強調，拒絕削減高達 1 兆美元的國防預算，並宣稱美國正加速推進高超音速飛彈的大量生產，引發國內外關注。

川普堅持 1 兆美元國防預算不減

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據悉，在談到軍費預算問題時，川普堅稱其絕對不會削減該國 1 兆美元的國防預算。

川普說：「有人問能不能削減 1 兆美元的軍費預算？我明確表態，連 10 美分都不會少。要削減我們可以從其他無數地方下手。」

早在 4 月與以色列總理納坦雅胡會晤時，川普就曾預告，美國下一財年國防預算將首次突破 1 兆美元。若獲國會批准，這將是美國迄今最高的年度國防預算。

如果獲得國會批准，美國將從今年 10 月 1 日即 2026 財年開始之時進入「兆美元國防預算時代」，將比 2025 財年國防預算增加近 12%。

推動高超音速武器量產，直指俄羅斯竊密

針對國防科技戰略，川普則在演說中宣稱，美國已掌握高超音速飛彈技術並進入量產階段。

他更指控俄羅斯在歐巴馬執政期間竊取了相關機密圖紙，直言「是俄羅斯偷走我們的飛彈技術」，再度升高對俄指責的政治氛圍。

此外，川普也在講話中表態，稱美國軍隊未來的任務重點將是「摧毀威脅」而非「輸出民主」，顯示其外交與軍事政策轉向更實用主義路線，避免過往介入式軍事行動的爭議。

川普簽署核能改革行政命令，支援 AI 與軍工發展

除了軍費與武器議題外，川普也於 23 日簽署數項核能相關行政命令，包括改革美國核管理委員會、簡化核反應器測試流程等。