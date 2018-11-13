36家銀行壓力測試 輕微與嚴重情境全都過關

因應國際金融情勢劇烈波動，金管會今 (13) 日公布 36 家本國銀行壓力測試，銀行局今天宣布測試結果，不管是在輕微或嚴重的情境，36 家銀行全都過關。

金管會為了解本國銀行在金融市場發生劇烈變動時的風險承擔能力，今年對全體國銀進行壓力測試「模擬考」，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，這次特別參考「2 年期」壓力測試情境，提升銀行壓力測試嚴謹度。

本次測試情境分為「輕微情境」與「嚴重情境」，測試情境包括「總體壓力情境（我國、美國、歐元區、中國及日本經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌等）」所導致信用風險增加、市場價格（債券、股票、外匯及商品市場）波動加劇等可能增加損失情境，以及存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘的影響，計算銀行在壓力情境下資本適足比率與槓桿比率變動。

莊琇媛表示，以 106 年底為基準日，在輕微情境下，銀行第 1 年的「平均普通股權益比率、第 1 類資本比率、資本適足率及槓桿比率」分別為 10.67%、11. 27%、13.61% 及 6.17%；第 2 年分別為「10.90%、11.51%、13.79% 及 6.29%」。

而在嚴重情境下，第 1 年「平均普通股權益比率、第 1 類資本比率、資本適足率及槓桿比率」分別為「9.72%、10.33%、12.63% 及 5.65%」，第 2 年分別為「9.32%、9.93%、12.19% 及 5.43%」。

金管會表示，測試結果顯示，不論輕微或嚴重，國銀的股東權益比率、資本適足率與槓桿比率全都高於法定最低標準，顯示本國銀行風險承擔能力與資本適足性都相當穩健。

莊琇媛強調，但壓力測試所設定的情境都是以測試為目的，不代表對未來經濟情勢的預期，金管會將持續注意銀行整體暴險風險控管，也希望銀行業者能「晴天儲糧」持續強化資本。