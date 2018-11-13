蘋果供應鏈下修財測 台蘋概股營運有雜音 多檔股價一度破底

蘋果砍單消息頻傳，加上供應鏈中的 Lumentum、日本顯示器、英國晶片廠 IQE 等紛紛下修財測、股價重挫，台廠營運動能也恐將趨緩，今 (13) 日蘋概族群走弱，股王大立光一度跌破 3000、2900 元關卡，來到 2875 元，台積電、鴻海也最重也跌逾 3%，穩懋、英業達等相關個股表現也普遍弱勢。

蘋果 3 家供應鏈周一紛紛發布財報，Lumentum、日本顯示器均調降財測，IQE 也警告全年業績可能下滑，其中 Lumentum 以及 IQE 表示，下修財報主要是某一大客戶拉貨趨緩，日本顯示器則是因為最新的 LCD 面板出貨遠低於過去預估。

雖然公司並未透漏減緩拉貨的大客戶究竟是誰，但外界紛紛把矛頭指向蘋果，並認為這也間接驗證蘋果針對新款 iPhone XR 減產的消息，拖累今日台廠蘋果概念股重挫。

今日蘋概三王表現弱勢，股王大立光開盤直接摜破 3000、2900 元關卡，來到 2875 元，但午盤在買盤承接下翻紅，重返 3100 元之上，台積電、鴻海終場跌幅也收斂至 2% 上下。

而今日災情最重的莫過於砷化鎵族群，穩懋開盤跳空跌停一路鎖至收盤，全新也一度亮燈跌停，另外生產蘋果 Air Pods 的英業達也一度觸及跌停，其他相關個股美律、可成、玉晶光、GIS-KY 也有 3-4% 的跌幅。

分析師認為，受到新興市場成長放緩和外匯成本影響，蘋果今年第四季旺季銷售狀況可能不如華爾街預期，加上蘋果的 iPhone 新機價格節節高升，加上創新的動能趨緩，均為銷售狀況不如預期的原因之一。