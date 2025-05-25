比利時公主遭哈佛國際生禁令撤銷波及！美留學之路陷變數

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-25 16:20

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美國國土安全部於本月 22 日宣布，撤銷哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）資格，禁止哈佛招收新國際學生，預計將衝擊數千名來自世界各地的留學生。比利時王儲、23 歲的伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）正是其中之一，未來能否繼續在哈佛就讀備受關注。

根據《路透社》報導，比利時王室發言人范多恩（Lore Vandoorne）證實伊莉莎白公主確實受此禁令波及。范多恩表示：「我們正在調查整體情況，影響可能在未來幾天或幾週內浮現。」

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王室傳播總監巴埃爾特（Xavier Baert）也補充：「目前正研判相關問題，並將積極尋求解決方案。」

伊莉莎白公主是比利時國王菲利普與王后瑪蒂爾德的長女，也是比利時史上第一位有望登基為女王的王儲。

她目前於哈佛大學甘迺迪政府學院攻讀公共政策碩士，該課程以培養公共服務與政策領導能力為主。早前，她也已取得英國牛津大學歷史與政治學學位，學術表現備受矚目。

針對美國政府此項禁令，哈佛大學代理校長艾倫 · 加伯（Alan Garber）於 23 日致信全體師生，強烈譴責該政策。

加伯直言：「這項命令非法且不當，將嚴重損害我們國際學生與學者的權益與前途。」哈佛校方也已正式對政府提起訴訟，並申請臨時限制令以尋求法律救濟。